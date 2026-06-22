Haberler

Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm Haber Videosunu İzle
Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da babası Nesih Deniz'i tabancayla öldüren Mesut Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. Olaydan birkaç gün önce mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Deniz, babasının kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip ateş ettim. Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü" dedi. Tutuklanan Deniz, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirtti.

  • Mesut Deniz, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde babası Nesih Deniz'i tabancayla vurarak öldürdü.
  • Deniz, ifadesinde mal paylaşımı nedeniyle babasıyla husumet yaşadığını ve babasının kendisini öldüreceğini düşündüğünü söyledi.
  • Olay, 20 Haziran akşamı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi; Nesih Deniz hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde babası Nesih Deniz'i tabancayla vurarak öldüren ve tutuklanan Mesut Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. Suçunu kabul eden Deniz, mal paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu belirterek, "Beni öldüreceğini düşündüm. O an gözüm dönmüştü" dedi.

BABASINI ÖLDÜREN OĞLUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan aile içi cinayete ilişkin soruşturma sürerken, babası Nesih Deniz'i tabancayla vurarak öldüren Mesut Deniz'in ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 20 Haziran akşamı Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ile oğlu Mesut Deniz arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mesut Deniz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti. Ağır yaralanan 63 yaşındaki Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, mahalledeki üzüm bağlarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mesut Deniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MAL PAYLAŞIMI NEDENİYLE TARTIŞTIK"

İfadesinde suçunu kabul eden Mesut Deniz, olaydan birkaç gün önce babasıyla mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Olay günü ruhsatsız tabancasını yanına aldığını anlatan Deniz, akşam saatlerinde amcasının evinin önünde bulunduğu sırada babasıyla karşılaştığını belirtti.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Babasının kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu öne süren Deniz, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Beni görünce hakaret etti. 'Seni öldüreceğim' dedi. Elini beline attı. Sürekli tabanca taşıdığını biliyordum. O an tabancayı görmedim ama beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim."

"BABAM YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DA ATEŞ ETTİM"

Mesut Deniz, babasının yere düşmesinin ardından da ateş etmeye devam ettiğini belirterek, "Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü. Daha sonra kaçtım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şeytana uydum" dedi.

"KEŞKE YAPMASAYDIM"

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Deniz, "Amacım öldürmek değildi. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Hem ailemi hem kendimi bu duruma düşürmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldğı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e şok sözler: Cesaret edip...
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı