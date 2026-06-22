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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın Haber Videosunu İzle
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun da yargılandığı Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının görüldüğü Kartal Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi tansiyon zirveye çıktı. Acılı ailenin "Bizi sattın, karşı tarafla anlaştın" diyerek tepki gösterdiği Vahap Canbay "Keşke ben ölseydim" karşılığını verirken, yaşanan arbede sırasında Canbay'ın menajeri gazetecilere saldırdı.

  • Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının görüldüğü Kartal Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi gerginlik yaşandı.
  • Kundakçı ailesi, rapçi Vahap Canbay'ı cinayet şüphelileriyle iş birliği yapmakla suçladı.
  • Vahap Canbay'ın menajeri, olayı görüntüleyen gazetecilere fiziksel saldırı girişiminde bulundu.

Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın davasında sular durulmuyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin yargılandığı davanın görüldüğü Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi ortalık bir anda karıştı.

ADLİYE KORİDORLARINDA BÜYÜK GERGİNLİK

İlk duruşma öncesinde, adliye koridorlarında bekleyen Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi ile ünlü rapçi Vahap Canbay arasında tartışma patlak verdi.

AİLEDEN CANBAY'A AĞIR SUÇLAMA: KARŞI TARAFLA ANLAŞTIN

Oğullarını genç yaşta toprağa vermenin acısını yaşayan aile, duruşma salonu önünde karşılaştıkları Vahap Canbay'a çok sert tepki gösterdi. Canbay'ın cinayet şüphelileriyle iş birliği yaptığını iddia eden aile, Canbay'a yönelik "Sen karşı tarafla anlaştın, bizi sattın" şeklindeki ağır sözlerle isyan etti.

VAHAP CANBAY'IN FERYADI: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Kendisine yöneltilen bu ağır suçlamalar karşısında sinirlerine hakim olamayan ve büyük bir yıkım yaşadığı gözlenen Vahap Canbay ise "Keşke ben ölseydim" tepkisini gösterdi.

MENAJERDEN GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI

Taraflar arasındaki tansiyonun tavan yaptığı o anlarda, olayı görüntülemek ve kamuoyuna aktarmak üzere adliyede bulunan basın mensupları da hedef haline geldi. Yaşanan gerginlik esnasında Vahap Canbay’ın menajeri, görevini yapmaya çalışan gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyerek fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Araya giren güvenlik güçleri ve polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirerek olayların daha da büyümesini engelledi.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.

Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz ay tahliye olmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk Öztürk:

Beyazlı hatun da sergiye gelmiş gözümu alamadım efsane füzeler:)

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BEN RAPÇİDEN ŞÜPHELENİYOM DURUM ONA YARADI

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