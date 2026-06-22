Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Osmaniye’de YKS’nin ikinci oturumu olan AYT'ye saniyeler kala nefes nefese koşan kız öğrenci, sınav görevlisinin sert ve katı engeline takıldı. Genç kızın kapıya doğru geldiğini gören görevlinin, adeta "öcü görmüş gibi" aceleyle demir kapıyı kapatıp içeri kaçması ve diğer velilerin "Al, al" feryatlarına kulak tıkaması büyük tepki çekti.
Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) saniyelerle kaçan gelecek, eğitim camiasında ve sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.
"ÖCÜ GÖRMÜŞ" GİBİ KAPIYI KAPATTI
Kapıların kapanmasına saniyeler kala tüm gücüyle koşan kız öğrenciyi gören sınav görevlisinin, adeta "öcü görmüş gibi" aceleyle kapıyı kapatıp içeri kaçması büyük tepki çekti.
"AL, AL" TEZAHÜRATLARI DA İŞE YARAMADI
Çevredeki diğer öğrenci velilerinin "Al, al" tezahüratlarına rağmen kapı yüzüne kapanan genç kız, okul önünde gözyaşlarına boğuldu.