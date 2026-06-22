Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) saniyelerle kaçan gelecek, eğitim camiasında ve sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.

"ÖCÜ GÖRMÜŞ" GİBİ KAPIYI KAPATTI

Kapıların kapanmasına saniyeler kala tüm gücüyle koşan kız öğrenciyi gören sınav görevlisinin, adeta "öcü görmüş gibi" aceleyle kapıyı kapatıp içeri kaçması büyük tepki çekti.

"AL, AL" TEZAHÜRATLARI DA İŞE YARAMADI

Çevredeki diğer öğrenci velilerinin "Al, al" tezahüratlarına rağmen kapı yüzüne kapanan genç kız, okul önünde gözyaşlarına boğuldu.