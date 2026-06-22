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Avustralya'da düzenlenen operasyonda 2,7 ton kokain ele geçirildi

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Avustralya federal polisi, New South Wales'te düzenlediği operasyonda 2,7 ton kokain ele geçirdi. Ülke tarihinin en büyük kokain yakalaması olarak kaydedilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da polisin düzenlediği operasyonda, 2,7 ton kokain ele geçirildi.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'da federal polis, New South Wales eyaletinin Londonderry bölgesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, bölgedeki bir mülkün arkasında bulunan nakliye konteynerleri ile kamufle edilmiş yer altı sığınaklarında toplamda 2,7 ton kokain ele geçirildi. Bunun, Avustralya'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki kokain olduğu belirtildi.

Polis, olaya ilişkin 20'li yaşlarındaki iki erkeğin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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