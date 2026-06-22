18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

İsviçre'nin Bürgenstock kentinde gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından Katar ve Pakistan tarafından yayımlanan ortak açıklamada, tarafların Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini güvence altına almak amacıyla yeni bir "çatışma önleme birimi" kurulmasını kabul ettiği duyuruldu.

Açıklamaya göre söz konusu mekanizma, ABD, İran ve Lübnan arasında faaliyet gösterecek, Katar ile Pakistan ise sürece kolaylaştırıcı rol üstlenecek. Birimin temel görevi, tarafların mutabakata bağlı kalmasını sağlamak ve Lübnan'da çatışmaların yeniden alevlenmesini önlemek olacak.

18 SAATLİK ZİRVEDEN YOL HARİTASI ÇIKTI

Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından taraflar, 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla bir yol haritası üzerinde de uzlaştı.

Müzakerelerde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin güvenliği, İran'ın dondurulmuş varlıkları, petrol ihracatı ve Lübnan'daki güvenlik durumu ele alındı. Taraflar ayrıca Hürmüz Boğazı'nda olası krizleri önlemek amacıyla doğrudan iletişim hattı kurulmasını da kabul etti.

ARAKÇİ: İLK GERÇEK SINAV LÜBNAN

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İsviçre'deki temasların önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek ilk büyük testin Lübnan'da yaşanacağını söyledi.

Arakçi, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarının önemli ilerlemeler sağladığını ifade ederek, İran'ın petrol ve petrokimya ihracatına yönelik bazı yaptırım muafiyetleri, dondurulmuş varlıkların bir bölümünün serbest bırakılması ve ekonomik kalkınma planları konusunda ilerleme kaydedildiğini savundu.

İranlı Bakan, "İlk gerçek sınav Lübnan'daki çatışma önleme mekanizması olacak" değerlendirmesinde bulundu.

LÜBNAN ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında süren gerilim, ABD ile İran arasında kapsamlı bir uzlaşmaya varılmasının önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Son dönemde yenilenen ateşkes girişimlerine rağmen bölgede saldırılar devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre mart ayından bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. Müzakerelerde ele alınan mutabakat metninde, Hizbullah'ın İsrail'e saldırmaması koşuluyla Lübnan'daki ateşkesin korunmasına yönelik maddelerin yer aldığı belirtiliyor.

WASHINGTON-TEL AVİV HATTINDA YENİ SINAV

İsviçre'deki uzlaşı, yalnızca ABD ile İran arasındaki ilişkileri değil, Washington-Tel Aviv hattını da etkileyebilir. İran'ın talep ettiği Lübnan mekanizmasının hayata geçmesi halinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun (Bibi) Hizbullah'a yönelik operasyon alanının daralabileceği belirtiliyor. Bu durumun, son dönemde anlaşmaya mesafeli yaklaşan Netanyahu yönetimini rahatsız edebileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com