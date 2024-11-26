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Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki hastaların sağlık süreci ile dolu ve boş yatakların yapay zeka desteğiyle anlık takip edileceği "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi"ni hayata geçirecek. 2025'in ilk çeyreğinde başlaması öngörülen sistemle, yoğun bakımlardaki cihazlardan e-Nabız'a anlık veri aktarımı yapılacak, erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri yetkili birimlerce izlenecek, hızlı müdahalede bulunulması sağlanacak.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Daire Başkanlığını kurarak sağlıkta dijitalleşme çalışmalarına hız veren Bakanlık, hastanelerin yoğun bakım, acil gibi kritik servislerinin işleyişlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilk olarak yapay zeka destekli "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi" kurulacak. Yeni sistemle sağlık hizmet sunumunun daha etkin, izlenebilir, hızlı ve kesintisiz yürütülebilmesi, yoğun bakım ünitelerinde izlenebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye genelindeki kamu, özel ve tüm üniversite hastanelerini kapsayacak sistemle, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verileri, yapay zeka aracılığıyla analiz edilecek.

Analizlerle, hastaların yoğun bakım ihtiyaçlarının belirlenmesinde hekimlere karar desteği sunulacak. Ayrıca hastaların sağlık süreci, dolu ve boş yatakların durumuna ilişkin anlık izleme yapılacak.

"e-NABIZ'TA TAM ENTEGRASYON SAĞLANACAK"

Halihazırda hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de içine alan tüm sağlık verileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden e-Nabız'a anlık olarak gönderiliyor. Ancak doğrudan yoğun bakım cihazlarından e-Nabız'a anlık veri aktarımı ve var olan uygulamalarla entegrasyonun daha etkin sağlandığı bir sistemin kurulması ihtiyacı bulunuyor.

Bu amaçla hayata geçirilmesi planlanan sistemde, direkt cihazlardan alınan Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri aracılığıyla oluşturulan veriler, hastanelerde bulunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre edilecek ve e-Nabız sistemine anlık olarak gönderilecek.

Böylece erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatışı olan tüm hastaların verileri e-Nabız aracılığıyla yetkili birimler tarafından izlenebilecek.

BAKANLIĞIN OLUŞTURACAĞI EKİP TAKİP YAPACAK

Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi'ndeki veriler, hem sağlık profesyonelleri hem de sağlık yöneticileri tarafından anlık olarak izlenebilecek.

Sistemle, Türkiye genelinde yoğun bakım sağlık giderlerinin kontrolü ile finansal izlenebilirliğin sağlanması, bu yöndeki sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Yapay zeka desteğiyle hasta izlem sonuçlarına göre, yoğun bakım seviyesinin kontrolünün yapılacağı sistemde, Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir ekip, yoğun bakım verilerini sürekli takip edecek. Böylece sağlık yöneticilerinin anlık olarak bilgilendirilmesi, gerekli müdahalelerin hızlı şekilde uygulanması sağlanacak.

ŞEHİR HASTANELERİ 1 ŞUBAT 2025'E KADAR SİSTEME ENTEGRE OLACAK

Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi'ne ilişkin dokümantasyonları oluşturarak ilgili kuruluşlara duyurularını yapan ve mevzuat hazırlıklarını sürdüren Bakanlığın, bu kapsamda geri ödeme kurallarında yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmaları da Sosyal Güvenlik Kurumu ile devam ettirdiği öğrenildi.

Tüm hastanelerin yoğun bakım üniteleri için geçerli olacak işleyişin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Şehir hastanelerini kapsayan üçüncü basamak hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde 1 Şubat 2025, ilçe hastanelerini de içine alan ikinci basamak hastaneleri için ise 1 Nisan 2025'e kadar hastane bünyesindeki sistemlerle cihazlar arasında sağlanacak entegrasyonların hazır olması planlanıyor.

Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDogrucuLavuk:

Diyaneti kapatın. Bilime Yön Verin. Gerek yok öyle bir başkanlığa

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Nihayet teknolojiyi farkettiler......

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Haber Yorumlarıdehide:

Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyoruz hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. İşte hizmet böyle olur konsere para harcayarak değil

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Haber Yorumlarımehmet taşkın:

Ameliyathane ve yoğun bakım servislerine kamera takılsın

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