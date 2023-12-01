Saadet Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Başta Ankara, İzmir İstanbul olmak kaydıyla birçok büyükşehirde kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız” dedi. Bitmez, seçimlerde diğer partilerle iş birliği konusunda ise, "Seçime girdiğimiz Millet İttifakı partilerinde de bazı yerlerde stratejik seçim iş birliği yapma gibi durumlarımız olacak. Yani bir yerel yönetimde değişikliğe sebep olacak bazı adımları hep birlikte atacağız. Cumhur İttifakı partileri ile iş birliği çok etik olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte olduğumuz partiler öncelikli olacak" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez: 'Başta Ankara, İstanbul, İzmir Olmak Üzere Birçok Büyükşehirde Kendi Adaylarımızla Seçime Katılacağız....

Haber : DİLAN KUTLU/ Kamera: ONUR BİNGÖL

Saadet Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Başta Ankara, İzmir İstanbul olmak kaydıyla birçok büyükşehirde kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız" dedi. Bitmez, seçimlerde diğer partilerle iş birliği konusunda ise, "Seçime girdiğimiz Millet İttifakı partilerinde de bazı yerlerde stratejik seçim iş birliği yapma gibi durumlarımız olacak. Yani bir yerel yönetimde değişikliğe sebep olacak bazı adımları hep birlikte atacağız. Cumhur İttifakı partileri ile iş birliği çok etik olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte olduğumuz partiler öncelikli olacak" diye konuştu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler seçimlerde izleyeceği yol haritalarını belirlemeye başladı. Saadet Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde izleyeceği yol haritasını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"ANKARA, İZMİR, İSTANBUL'DA KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"

Bitmez, yerel seçimler için parti teşkilatlarının ağustos ayı itibarıyla aday tespit çalışmalarına yönelik süreci başlattıklarını belirterek Başta Ankara, İzmir İstanbul olmak kaydıyla birçok büyükşehirde kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız" dedi. Bitmez şunları söyledi:

"Seçime girdiğimiz Millet İttifakı partilerinde de bazı yerlerde stratejik seçim iş birliği yapma gibi durumlarımız olacak. Yani bir yerel yönetimde değişikliğe sebep olacak bazı adımları hep birlikte atacağız. Cumhur İttifakı partileri ile iş birliği çok etik olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte olduğumuz partiler öncelikli olacak.

Başta Ankara, İzmir İstanbul olmak kaydıyla birçok büyükşehirde kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız"

"PARTİLERLE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME OLABİLİR"

Partilerle genel başkanlar düzeyinde şu an için herhangi bir görüşme trafiği olmadığını kaydeden Bitmez, "İttifak halinde olduğumuz partiler arasında, iş birliği seçim öncesi görüşme Türkiye gündemini değerlendirme belediye seçimleri gibi bazı konuların müzakeresi elbette olur. Her hafta Gelecek ve Saadet Partimizin genel başkanları grupta müzakerelerde bulunuyorlar ama bunun haricindeki partileri kastettim… Olabilir. CHP kongresini yeni yaptı. MYK'sını yeni oluşturdu. Milletvekilleri ile yapacakları bir kampları söz konusuydu. Onunla birlikte önümüzdeki günlerde olabilir" diye konuştu.

"ADAYLARI ARALIK AYININ BAŞINDAN İTİBAREN AÇIKLAYACAĞIZ"

Belediye başkanları adaylarının ise, "Aralık ayının başından itibaren peyderpey öncelikli olarak büyükşehirler ve iller sona kalmak kaydıyla ilçe, belde... Adaylık sürecini tamamladığımız yerlerle ilgili peyderpey açıklayacağız. Yarın itibarıyla memur olanların istifasının son günü. Bu çerçevede de üzerinde çalıştığımız isimler var. Onlar netleşince açıklama yapacağız" dedi.

"81 İLDE SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Bitmez, saadet Partisi'nin 81 ilde seçimlere gireceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"81 il, 30 büyükşehir, 51 normal il, 922 ilçe, 390 belde de Saadet Partisi kendi logosuyla adaylarıyla seçime girmek için hazırlığını yapıyor. Bu çerçevede 27 komisyon oluşturduk. Her bir komisyon üç ilin takibini yapıyor. O ildeki aday müracaatlarını il teşkilatımızın teklif götürdüğü isimler… Bunların bazıları ikna edilmesi, bazılarının içerisinde tercihte bulunulması, bazılarıyla ilgili de hangisini yapacağımız noktasında anket çalışmaları yürütülür.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI SEÇİMİ KAZANAMADI AMA ALMIŞ OLDUĞU YÜZDE 48'LİK OY ORANI AZIMSANMAYACAK VE DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNİ DOĞRU BULMADIĞIM BİR OY ORANIDIR"

Millet İttifakı'nın adayı seçimi kazanamadı ama almış olduğu yüzde 48'lik oy oranı azımsanmayacak ve değersizleştirilmesini doğru bulmadığım bir oy oranıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu orana ilk defa ulaşıldı. İkincisi bizim listelerinden girmiş olduğumuz CHP'nin almış olduğu sonuç da başarısız bir sonuç değil.

Geçtiğimiz seçimlerde CHP'nin adayı olan Memleket Partisi'nin Başkanı Muharrem İnce Bey kendi partisiyle seçime girdi yüzde 1 oy aldı. TİP, yüzde 1.9 oy aldı. Zafer Partisi'ne de destek verenlerin içerisinde CHP'nin tabanından gelen isimlerin önemli bir kısmı var. Bunları kattığınız zaman CHP'nin oy oranının yüzde 30'lara ulaşma imkanı vardı ama bu olmadı.

"İTTİFAK, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİRLİKTELİKTİ"

İttifakta bulunan partilerin katkısı olmadığı şekilde söylemlerinde doğru olmadığını söylemek istiyorum. Kimisinin az kimisinin çok ama bir şekilde katkısı oldu bundan daha önemli bir katkı 6 partinin bir araya gelmesidir. Kazalar olmuş mudur, olmuştur ama bu birliktelik Türkiye'nin geleceği açısından önem arz eden birliktelikti. Bu seçimlerde ittifak partileri ile bir iş birliği yapılacaksa daha da kenetlenerek olması gerektiğine dikkat çeken Bitmez, "Bu olabilirse Türkiye açısından fırsat olur. Geçtiğimiz seçim açısından var olan fırsatlar daha iyi değerlendirebilirdi " dedi.

"BAZI BÖLGELERDE ORTAK BAZI BÖLGELERDE KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARABİLİRİZ"

TBMM'de Gelecek-Saadet Partisi Grubu olarak seçimlerde de ortak aday çıkaracağı yerlerin olduğunu açıklayan Hasan Bitmez, "Diyelim iki partiden bir adayımızın seçimi kazanma ihtimali gözüküyor, o bölgede diğer parti aday göstermeyecek. Ama her partide seçimlerde kendini göstermek istediği için kendi adaylarını tespit etme hakkına sahip. Bazı bölgelerde ortak aday bazı bölgelerde her parti kendi adayını çıkarabiliriz" diye konuştu.

"AK PARTİ BU DAĞINIKLIKTAN İKTİDAR İSTİFA EDEBİLİR"

Bitmez, 31 Mart 2024 yerel seçimleri, 30 yıl önceki 1994 seçimlerine benzer nitelikte olmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Genel seçimlere birlikte girmiş olan partilerin, bazı yol kazalarını bahane ederek önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulan birlikteliği de ortadan kaldıracak bir tutum içerisine girmesini tasvip etmeyiz. Bu manada maksimum seviyede bir iş birliğine ihtiyaç var. Bu dağınıklıktan iktidar istifa edebilir mi, edebilir. Ama son yapılan seçimlerde AK Parti'nin oylarının yüzde 47'den yüzde 35'e düştüğünü göz önünde bulundurursak ve seçimlerden sonra hükümetin teşekkülü ile birlikte ortaya çıkan sorunların azalmak yerine büyüdüğünü de göz önünde bulundurursak, seçmenin bu noktada AK Parti'den desteğini çekeceği bir ortamda bunu fırsata dönüştürme imkanı var. Bugün ortaya koyulan görüşler bazı mecburiyetler önümüzde daha iki buçuk aya yakın bir süreç var. 12 Ocak'ta resmi seçim takvimi başlayacak ona kadar bazı resmi süreçler şekillenir."