Rusya'da OANA forumunda medyada yapay zeka tartışıldı, AA deneyimini paylaştı

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Rusya'da Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla düzenlenen medya forumunda, "yapay zekanın medyada kullanımı" ile ilgili müzakerelerde bulunuldu.

Başkent Moskova'daki bir otelde, Rus haber ajansı TASS'ın ev sahipliğinde düzenlenen forum kapsamındaki medya ve yapay zeka konulu paneller düzenlendi.

TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, OANA Genel Sekreteri ve TASS Genel Müdür Yardımcısı Marat Abulhatin ile OANA üyesi kuruluşların temsilcilerinin katıldığı programda, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran da yer aldı.

Panellerde, medya alanında yapay zekanın kullanımı ve profesyonel standartların korunmasıyla ilgili konuların yanı sıra yalan haberle mücadele de ele alındı.

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan: "Medya kuruluşları, yapay zekayı sorumlu olarak kullanmalı"

TASS'ın Uluslararası İlişkiler Departman Müdürü Danışmanı Yaroslav Kurilo moderatörlüğünde, "Medya ve Yapay Zeka: Metodoloji ve Dijital Çağda Etik" başlıklı panel düzenlendi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, panelde, yapay zeka teknolojisi üzerine bir konuşma yaptı.

Yapay zekanın; haberlerin keşif, üretim ve dağıtım süreci ile kamuoyu gündemini şekillendirdiğini belirten Özhan, "Mesele, medya kuruluşları açısından bu teknolojiyle ilgilenip ilgilenmemekle değil, onu nasıl sorumlu bir şekilde kullanacağımızdır." ifadesini kullandı.

Özhan, yapay zekanın haber yazımı ve takibinin yanı sıra çeviri, deşifre, görsel üretimi ve editoryal iş akışlarında faydalı olduğunu dile getirerek, "Yapay zeka, büyük miktarda bilgiyi işlememize, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmemize ve daha hızlı çalışmamıza yardımcı oluyor." dedi.

Yapay zekanın potansiyel haberleri kısa sürede tespit ettiğini söyleyen Özhan, ancak bir olayın bağlamını anlama, kamu açısından önemini değerlendirme ve editoryal karar vermenin halen insanların sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Telif hakları ve içerik üreticilerinin haklarının önemine işaret eden Özhan, yapay zeka sistemlerinin kullandığı verilerin nereden geldiği, telif hakkıyla korunan materyallerin nasıl kullanıldığı ve özgün eserler üreten kişilerin haklarının nasıl korunduğunun değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Özhan, veri gizliliğine de değinerek, "Bu sistemler kişisel bilgi topladığında veya işlediğinde, bu bilgilerin nasıl ele alındığını anlamamız ve hassas verilerin korunmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Şeffaflık ve hesap verebilirliğin de önemini vurgulayan Özhan, izleyicilerin kendilerine sunulan içeriklerde yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

?"AA, operasyon ve içerik üretim süreçlerinde yapay zekadan yararlanıyor"

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, Ajansın da günlük operasyonlarında ve içerik üretim süreçlerinde yapay zekadan yararlandığını aktardı.

Bu konuda örnekler veren Özhan, "Haber takip modülümüz, doğrudan haber değeri taşıyabilecek olayları tespit etmek amacıyla büyük miktarda sosyal medya içeriğini tarıyor, ardından potansiyel haberleri değerlendirmeleri için editörlere ve muhabirlere sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ajansın teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesi ve medya sektörü için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi amacıyla AA Teknoloji'yi kurdukları bilgisini paylaşan Özhan, bu girişim aracılığıyla yapay zekayı iş akışına daha etkin şekilde entegre etmeyi, operasyonların verimliliğini artırmayı ve gazeteciliğin dijital dönüşümünü desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Özhan, "Bunu yaparken doğruluk, güvenilirlik ve editoryal sorumluluk konusundaki bağlılığımızı koruyoruz. Buradaki temel nokta; yapay zekanın destekleyici bir araç olmasıdır. Yapay zeka, önemli gelişmeleri daha hızlı tespit etmemize yardımcı olabilir ancak nihai editoryal kararı vermez. Bu sorumluluk, gazetecilerimize ve editörlerimize aittir. Amacımız, gazeteciliğin standartlarını korurken teknolojiden etkin şekilde yararlanmaktır." diye konuştu.

Yapay zekanın gazetecilik sektörünü dönüştürmeye devam edeceğini söyleyen Özhan, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanırken beraberinde getirdiği riskleri de yönetmeliyiz. Hız ile doğruluk, yenilikçilik ile hesap verebilirlik arasında dengeyi korumamız lazım. Araçlarımızın değişmesi, gazeteciliğin temel ilkelerinin değerini azaltmıyor. Tam tersine açık kurallar, güçlü doğrulama mekanizmaları, şeffaf uygulamalar ve insan muhakemesi bugün her zamankinden daha önemli hale geliyor. Sonuç olarak temel soru, yapay zekayı kullanıp kullanmayacağımız değil, onu nasıl, hangi koşullarda kullanacağımız ve haberlerimize güvenen insanlara karşı ne tür bir sorumluluk taşıyacağımızdır."

? -? "Yapay zeka, gazetecilerin yerini almıyor, onlara yardımcı oluyor"

Moğolistan'ın haber ajansı MONTSAME Genel Müdürü Enkh-Orshikh Khurlee, yapay zekanın her alanda kullanılmaya başladığını dile getirerek, "Yapay zeka, bazen hatalar yapıyor. Bu nedenle yapay zekaya pek güvenemeyiz. Son sözün insana ait olması lazım." dedi.

Gazetecilerin yayınlanan haber ve görüntülerden sorumlu olduğunu belirten Khurlee, bu nedenle de yapay zekayı dikkatle kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Khurlee, "Günümüzde gazetecilerin yeni becerilere sahip olmaları, yapay zekayı kullanması ve bilgileri doğrulamayı bilmeleri gerekiyor. Yapay zeka, gazetecilerin yerini almıyor, onlara yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) Teknik Merkez Müdürü Nguyen Duc Vu da yapay zekanın çalışma esnasında dikkatle kullanılması gerektiğini belirterek, "Yapay zekanın bazı bilgilere erişimi engellenmeli. Ancak yapay zekanın çalışma süreci dışına bırakılmaması gerekiyor." diye konuştu.

Hindistan'ın haber ajansı Press Trust of India (PTI) Genel Yayın Yönetmeni Amanpreet Singh ise yapay zekayı silahla kıyaslayarak, "Silah, ölümcül ancak insanın elinde kontrol altındadır. Yapay zeka ise beyne sahip ve kontrol dışına çıkabilir." dedi.

Japonya haber ajansı "Kyodo News" Uluslararası İlişkiler Departmanı Müdürü Moriyasu Chikazawa, Ajansın yapay zekanın kullanımına ilişkin tecrübelerini paylaşarak, "Yapay zeka, çalışma esnasında yardımcı oluyor ancak yine de insan karar veriyor." ifadesini kullandı.

?AA ve uluslararası haber ajansları yetkilileriyle görüşmeler

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, medya forumu kapsamında, Vietnam Haber Ajansı ve Suudi Basın Ajansı (SPA) yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü.

AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Duran'ın hazır bulunduğu görüşmelerde, AA ve söz konusu ajanslar arasında işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA