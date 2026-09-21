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Bursa İnegöl'de sobadan sızan karbonmonoksit 63 yaşındaki çifti hastanelik etti

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Bursa İnegöl'de sobadan sızan karbonmonoksit 63 yaşındaki çifti hastanelik etti
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Bursa İnegöl'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 63 yaşındaki çift, hastanede tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Bursa'daki özel bir tedavi merkezine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 63 yaşındaki çift, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında kırsal Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet G. (63) ve eşi Zohti G. (63), evlerinde sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Sabah saatlerinde odanın dumanla dolması üzerine çift uyandı. Karbonmonoksit gazından etkilenen İsmet G. ve eşi Zohti G., güçlükle evden dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çift ardından ambulansla Bursa'daki özel bir tedavi merkezine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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