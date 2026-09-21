Sakarya Kocaali'de muhtarın cansız bedeni başından vurulmuş halde aracında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sakarya'da bir muhtar, hafif ticari aracının içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde Kadınlar Plajı'nın bulunduğu mevkiide meydana gelen olayda, Bezirgan Mahallesi Muhtarı Murat Ali Duman, 54 AHB 943 plakalı Fiat marka hafif ticari aracının içerisinde başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni hastana morguna sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı