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Sakarya Kocaali'de muhtarın cansız bedeni başından vurulmuş halde aracında bulundu

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Sakarya Kocaali'de muhtarın cansız bedeni başından vurulmuş halde aracında bulundu
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Sakarya'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde bir muhtar, hafif ticari aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Sağlık ekipleri muhtarın hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze hastane morguna sevk edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da bir muhtar, hafif ticari aracının içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde Kadınlar Plajı'nın bulunduğu mevkiide meydana gelen olayda, Bezirgan Mahallesi Muhtarı Murat Ali Duman, 54 AHB 943 plakalı Fiat marka hafif ticari aracının içerisinde başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni hastana morguna sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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