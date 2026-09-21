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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı kabul etti. Türkevi'nde yapılan kabulde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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