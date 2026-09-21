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Örümcek Adam kostümlü oyuncu Elazığ Keban'da oto yıkamacıda hortumla yıkandı

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Örümcek Adam kostümlü oyuncu Elazığ Keban'da oto yıkamacıda hortumla yıkandı
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Kahramanmaraş depremlerinde çocuklara moral veren ve Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezen oyuncu, Elazığ'ın Keban ilçesindeki oto yıkamacıda hortumla yıkandı. İşletmeci Mehmet Polat, kendisini araçlar gibi yıkadığını belirterek 'Örümcek Adam'ı arındırdık' dedi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde çocuklara moral veren ve Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezen oyuncu Ayaz Salih Koç (26), Elazığ'ın Keban ilçesinde uğradığı oto yıkamacıda hortumla yıkandı.

6 Şubat 2023 depremlerinden sonraki süreçte çocuklara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve daha sonra Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den pijamalı 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, Elazığ'ın Keban ilçesine geldi. Burada oto yıkamacıya giren Koç, esnaf Mehmet Polat'tan kendisini araçları yıkadığı gibi yıkamasını istedi. Polat da Koç'u araçların yıkandığı bölüme alıp köpük sıkıp, tazyikli suyla duruladı.

O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

'İLK KEZ KARŞILAŞTIK'

Esnaf Mehmet Polat, Koç'u kırmadığını ifade ederek, "Yoldan geçerken Örümcek Adam geldi. Hayatımızda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Bize 'Örümcek Adam'ı yıkar mısınız?' dedi. Oyunculuk yapıyor, ismi Ayaz Salih Koç, İzmirli. Biz de kırmadık, Türk halkı olarak Örümcek Adam'ı arındırdık" dedi.

Ayaz Salih Koç ise "Oto yıkamaya geldim, araba yerine beni yıkadılar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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