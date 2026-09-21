Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren Madrid derbisinde Atletico Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER 54. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 52. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından 54. dakikada oyundan alındı. Mourinho'nun Arda Güler tercihi, karşılaşmanın ardından Jorge Valdano'nun eleştirilerinin hedefi oldu.

"ONU SAHADA TUTARDIM"

Valdano, Real Madrid'in kırmızı kartın ardından hücum gücüne ihtiyaç duyduğu bölümde Arda Güler'in oyunda tutulması gerektiğini savundu. Arjantinli futbol adamı, "Top Arda Güler'in ayağına gelene kadar Real Madrid'de bir netlik yoktu ve o da ilk değişikliklerden biri oldu. Ben onu sahada tutardım" ifadelerini kullandı.

"VALVERDE YA DA TCHOUAMENI ÇIKMALIYDI"

Valdano, beraberliği arayan Real Madrid'in hücum anlamında Arda Güler'den daha fazla yararlanabileceği görüşünü dile getirdi. Tecrübeli futbol adamına göre Arda yerine Federico Valverde veya Aurelien Tchouameni'nin oyundan çıkarılması daha doğru bir tercih olabilirdi.

"MBAPPE DE ETKİLİ DEĞİLDİ"

Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin performanslarını da değerlendiren Valdano, Mbappe'nin etkisiz kalmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Valdano, Mourinho'nun Vinicius'u da erken oyundan aldığını belirterek Brezilyalı yıldızın formunun düşük olduğunu ifade etti.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD PERFORMANSI

21 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda 119 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda toplam 6 bin 241 dakika süre alırken 19 gol ve 28 asistlik katkı sağladı. Arda Güler'in Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.