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6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar

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6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
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Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasının ardından yapay zekanın şampiyonluk tahminleri güncellendi. Simülasyonda Galatasaray yüzde 52,7 ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'nin oranı yüzde 25,6, Beşiktaş'ın yüzde 16,9 ve Trabzonspor'un yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Yapay zeka Galatasaray'ı 79 puanla şampiyon, Fenerbahçe'yi 75 puanla ikinci olarak öngördü.

19 günlük milli ara öncesinde Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederken Fenerbahçe ise Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Beşiktaş ise Amedspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü. Bu sonuçların ardından yapay zeka tarafından yapılan sezon simülasyonunda şampiyonluk tahminleri güncellendi.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜKSELDİ

Binlerce kez gerçekleştirilen simülasyonda Trabzonspor'un sezonu 4. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin 63 puan toplayacağı tahmin edilirken, 6. hafta öncesinde yüzde 1,4 olarak hesaplanan şampiyonluk ihtimalinin Galatasaray galibiyetinin ardından yüzde 4,1'e yükseldiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN YÜZDE 16,9

Amedspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın sezonu 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Siyah-beyazlıların sezonu 71 puanla bitireceği öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 16,9 olarak hesaplandı.

FENERBAHÇE'NİN ORANI ARTTI

Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ise sezonu 75 puanla ikinci sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta yüzde 18,2 olan şampiyonluk ihtimalinin yüzde 25,6'ya yükseldiği belirtildi.

ZİRVEDE YİNE GALATASARAY VAR

Yapay zeka simülasyonunda sezonu zirvede tamamlaması beklenen takım yine Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla tamamlayacağı tahmin edilirken, geçtiğimiz hafta yüzde 61 olan şampiyonluk ihtimalinin Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yüzde 52,7'ye gerilediği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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