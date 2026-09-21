Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etmesine ait görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Siyasilerin çakarlı araç kullanımı bir kez daha eleştirilerin odağı olurken, görüntüler "Siyasilerin çakarlı konvoy sevdası bitmiyor" yorumlarına neden oldu.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliğe üç araçtan oluşan çakarlı konvoyla ziyaret gerçekleştirdi. Çiftlikte kalabalık bir grup tarafından karşılanan Çayır'ın o anlara ait görüntüleri kamuoyunda tartışma yarattı.
"ÇAKARLI KONVOY SEVDASI BİTMİYOR"
Çakarlı araç kullanımının usulsüzlüğü ve siyasetçilerin konvoy tercihleri bir kez daha eleştirilerin odağı olurken, görüntüler "Siyasilerin çakarlı konvoy sevdası bitmiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Kaynak: Haberler.com