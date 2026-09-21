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İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp...

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İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp... Haber Videosunu İzle
İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp...
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Meteoroloji, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Yağışlı sistemin çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
  • Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayarak Edirne'nin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala çevreleri ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olması bekleniyor.
  • Yağış miktarının söz konusu bölgelerde 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

YAĞIŞ BATIDAN BAŞLAYACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayarak Edirne'nin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala çevreleri ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olması bekleniyor.

12 SAATTE 60 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Meteoroloji, yağış miktarının söz konusu bölgelerde 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olabileceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı terk etmesi bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise yağışlı sistemin çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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