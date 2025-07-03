Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı.

ACİL ÇAĞRI SONRASI KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pilot Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

Kadın yolcu yaralı halde kameraya el salladı.

ENKAZA ULAŞILDI

Uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu.Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

"YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ"

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz" diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

Pilot Mehmet Demirci.

PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

2 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.