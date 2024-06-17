24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ayrıca 19-29 Haziran'da Vietnam'ı ziyaret edeceği belirtildi. Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'ye gitmişti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA VAR

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.

BİR ZİYARET DE VİETNAM'A

Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran'da da Vietnam'ı ziyaret edeceği kaydedildi. Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

KUZEY KORE ZİYARETİ NEDEN ÖNEMLİ?

Peki Putin'in Kuzey Kore ziyareti önemli? Rusya lideri niçin ziyareti bu dönemde yapacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı... Öncelikle, Putin'in Kuzey Kore'yi sadece ikinci kez ziyaret edeceğini hatırlatmak gerek. İlk ziyaret 2000 yılındaydı. O dönem Putin yeni Rusya Devlet Başkanı olmuştu. Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il hala Kuzey Kore'nin yüce lideriydi. Ancak bunun da ötesinde iki ülke arasındaki ilişki (Sovyetler Birliği dönemindeki düzeyde olmasa da) artık karşılıklı memnuniyetten karşılıklı faydaya dönüştü. Bu da Batı'yı endişelendiriyor.

İKMAL MALZEMELERİNİN GÜVENLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında "çok derin ilişkiler" kurulabileceği belirtildi. Bunun kimseyi ilgilendirmemesi gerektiğini vurgulandı ve ilişkilerini geliştiren iki ülkeye meydan okumayı düşünenlere "bir kez daha düşünmeleri" tavsiye edildi. İki tarafın birbirinden tam olarak ne istediğine dair birçok spekülasyon var. Görünüşe göre bu noktada, ikmal malzemelerinin güvenliği konusu ön plana çıkıyor.

"KUZEY KORE, RUSYA'DAN TEKNOLOJİK YARDIM ALABİLİR"

BBC Türkçe'nin haberine göre siyaset bilimci ve Putin'in müttefiki Sergey Markov, Rusya'nın muhtemelen cephane, inşaat işçileri ve hatta Ukrayna'da cepheye gitmek için gönüllüler aradığını söylüyor. Markov'a göre Kuzey Kore de karşılığında, Rusya'dan çeşitli ürünler ve askeri hedefleri için teknolojik yardım alabilir. Markov bu noktada, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze programını hatırlatıyor ve Pyongyang'ın bu programla ABD'yi vurabilecek konumda olduğunu söylüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından uluslararası alanda giderek tecrit edildi. Hiç şüphe yok ki, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşı "beslemesi" gerekiyor.

RUSYA'YA 5 MİLYON TOP MERMİSİ GÖNDERDİLER

Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde Güney Kore Savunma Bakanlığı'na atıfla verilen bir haberinde, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 5 milyon top mermisi gönderdiği iddia edildi. Rusya gibi yaptırımları ve Batı'yı şiddetle küçümseyen, ticaret yapmak isteyen bir ortak bulmak Rusya için çok önemli. Sonuçta Rusya ve Kuzey Kore, dünyada en çok yaptırım uygulanan iki ülke. Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların nedeni, nükleer silah geliştirmesi ve bir dizi balistik füze denemesi gerçekleştirmesi. Moskova, bu yılın başlarında Pyongyang'a yönelik yaptırımlara ciddi bir darbe indirdi. Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'yi denetleyecek heyetin genişletilmesini öngören karar tasarısını veto etti.

NÜKLEER PROGRAM NEDENİYLE YAPTIRIMLARA MARUZ KALDILAR

Açıkça söylemek gerekirse Kuzey Kore, tecrit edilmiş bir Rusya için artık daha büyük bir değere sahip. Pyongyang, Moskova'nın dostlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Kuzey Kore, nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlara maruz kaldı. Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret ederek kendisini eleştirenlere istediğini yapabileceğini ve yapacağını basitçe gösterebilir. Batı'nın ülkesine uyguladığı yaptırımlara şimdilik bir çözüm bulabilir. Görünüşe bakılırsa başka ülkeleri de, yaptırımları ihlal etmeye ve Rusya'ya silah satmaya ikna etmeye çalışıyor.

LİSTEDE ZİMBABVE BİLE VAR

Putin, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" yürütmesine rağmen dünyanın dört yanındaki ülkelerle yeni ilişkiler mi kuracak? Evet, kesinlikle bunun için çabalıyor. Rusya lideri, komşu ülke Ukrayna'ya asker gönderme emri vermesinden bu yana, Batı'nın hakimiyetinin sona erdiğini öne sürdü. Kendisiyle aynı fikirde olan ya da en azından bu felsefeye açık olanlara da kur yaptı. Yakın zamanda St. Petersburg'da düzenlenen bir ekonomi forumunda, Putin'in önemli konuklarından birinin, yaptırımların acısını sert şekilde hisseden bir diğer ülke olan Zimbabve'nin başkanı olması tesadüf değil. Rusya, dünyada aynı şarkıyı söyleyen birçok dostunun olduğunu göstermek için kendisini zorluyor. Asya'dan, Latin Amerika'dan, Afrika'dan, ABD liderliğindeki dünyaya inançlarını kaybetmiş herkesi saflarına bekliyor. Gerçekten de, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa forumda sahneye çıktığında, konuşmasında Putin'in moda sözcüklerini kullandı. "Küresel hegemonyasını" desteklemeye kararlı kibirli Batı'ya karşı, ne pahasına olursa olsun, yeni bir "çok kutuplu dünya" kurulması gerektiğini söyledi.