Prof. Dr. Sarı: Müsilaj bitmedi, alg çoğalmaları ekosistemin sinyal verdiğini gösteriyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj tehlikesinin sona ermediğini söyledi. Marmara Denizi'ndeki alg patlamasına dikkat çeken Sarı, müsilajın bir sonuç olduğunu belirtti. Müsilajla birlikte Marmara Denizi'ndeki balık popülasyonunun azaldığını, Marmara'da görülen balık türü sayısının 64'ten 4'e düştüğünü belirten Prof. Dr. Sarı, insanların denizle olan ilişkisini değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Marmara Denizi Eylem Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, kişisel olarak da mücadeleye destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Birey olarak ben, siz, şu anda bizi izleyen herkesin de ' Marmara Denizi'ne ben ne kadar zarar veriyorum?' diye kendisine sorması lazım. Şu anda Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan 25 milyon insan olarak, sifonu her çektiğinizde yarısını arıtma tesisi arıtıyor, geri kalan yarısı hiç arıtılmadan denize gidiyor. Sizin, benim, bu Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan herkesin katkısı var. Bunları azaltmamız lazım. Bir çay bardağı kadar atık yağı lavabodan döktüğünüzde, onlarca ton deniz suyunu kirletmiş oluyorsunuz. Buna son vermemiz gerekiyor. Bu yüzden yapmamız gereken şey denizle olan ilişkimizi değiştirmek ve denizle yeni bir sözleşme yapmak. Başka Marmara yok" diye konuştu.