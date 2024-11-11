Prof. Dr. Mehmet Durman, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Görevini Devraldı

PROF. Dr. Mehmet Durman, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü görevini Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'den devraldı. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'ın başkanlık ettiği devir teslim törenine, Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, akademisyenler ve yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Bedrettin Dalan, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün yaklaşık 20 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde görev yaptığını, iki dönem de Rektörlük görevini yürüttüğünü belirterek, tüm kademelerde üstün başarı gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'e bir plaket de takdim eden Bedrettin Dalan, "Yeditepe ailesine katıldığınız ilk günden itibaren hiç bitmeyen dikkat ve özenle üniversitemizi geliştirdiniz. Bu üniversite bundan sonra da hepimizin olduğu gibi sizin yuvanızdır. Burada sağlık ve mutlulukla hep birlikte yaşamaya devam edeceğimizi biliyorum" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Durman'ın Rektörlük görevini devralmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bedrettin Dalan, "Prof. Dr. Durman'ın akademik geçmişi ve deneyimleri, kendisinin bu emaneti en iyi şekilde taşıyacağına dair inancımı pekiştiriyor. Üniversitemizin gelişimine ve ilerlemesine değerli katkılar sağlayacağına dair güvenim tamdır" diye ekledi.

DURMAN: ÇOK ÖZEL ANLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUM

Prof. Dr. Durman da yaptığı konuşmada, "Daha önce de Rektörlükler yaptım. Bu benim dördüncü devir teslim törenim. Ancak hiçbirinde bu kadar duygulanmamış, bu kadar heyecanlanmamıştım" diyerek şunları ekledi:

"Yeditepe Üniversitesi gibi büyük bir emaneti devralmaktan hem büyük bir heyecan hem de onur duyuyorum. Özellikle bu emaneti, Canan Hocamızdan devralıyor olmak benim için çok değerli. Yeditepe Üniversitesi, onun vizyoner ve özverili liderliğinde yürütülen çalışmalarla önemli başarılara ulaşmıştır. Üniversitemizin Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyetimiz ve Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, beni bu onurlu göreve layık görerek şahsıma büyük bir sorumluluk ve çok değerli bir misyon yüklemiştir. Çok teşekkür ediyorum. Ben de görevim süresince bu sorumluluğun bilincinde olarak; üniversitemizin değerleri, benimsediği ilkeler ve yürütülen başarılı çalışmalar ışığında, tüm paydaşlarımızla birlikte üniversitemizi daha da ileriye taşımak için çalışacağım. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

AKGÜN: BİLGE BİR REHBER OLDUNUZ

Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'e sunduğu teşekkür beratında şu ifadelere yer verdi:

"Yeditepe Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığınız sekiz yıl boyunca, üniversitemize kattığınız sayısız değer, Atatürkçü, laik ve demokratik vizyonunuz ve liderliğiniz sayesinde üniversitemiz gelişmiş, yenilikçi ve öncü yapısını pek çok alanda güçlendirmiştir. Akademik alanda elde edilen başarılar ve hayata geçirilen projeler, üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenada daha da büyümesine olanak sağlamıştır. Siz, üniversitemizi daha aydınlık bir geleceğe metanetle taşıyan bilge bir rehber oldunuz. Adalet anlayışınız, samimiyetiniz ve insan odaklı yaklaşımınızla Yeditepe Ailesi'nin fertlerine örnek oldunuz. Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza verdiğiniz destekle herkesin hayatına dokundunuz. Öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, kişisel gelişimlerinde de güçlenmelerine büyük katkıda bulundunuz. Sabır dolu gücünüzle, üniversitemizin yapısını daha da güçlendirdiniz. Sayın Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, 2016-2024 yılları arasındaki Rektörlük döneminizde Mütevelli Heyetimizle uyumlu, başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi takdir ediyor, bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar diliyoruz."

PROF. DR. MEHMET DURMAN HAKKINDA

1961 yılında Bursa'da doğan Prof. Dr. Mehmet Durman, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya ve Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında İngiltere'de Aston Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır. 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör unvanını kazanmıştır. 2002-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Rektörü, 2015-2016 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Rektörü ve 2016-2024 yılları arasında Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yapmıştır. 1 Kasım 2024 itibarıyla Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanmıştır.