Prof. Dr. Akpınar: Dere yatakları günümüz koşullarına uygun değil - Haberler

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Akpınar, 9 Haziran'daki sele ilişkin bilimsel inceleme yaptıklarını söyledi. Erzincan ve Üzümlü ilçesine metrekareye düşen yağış miktarının mevsim normallerine uygun olduğunu belirten Akpınar, "Çamur selinin kent merkezine kadar gelmesi, dere yataklarının günümüz koşullarına uygun olmamasından kaynaklanıyor" dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akpınar, kentte meydana gelen sel felaketiyle ilgili yaptıkları bilimsel çalışmaların sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Akpınar, "Erzincan'da 9 Haziran 2022 tarihinde 17.00 sularında başlayan ve yaklaşık yarım saat kadar süren doluyla karışık sağanak yağışa bağlı olarak sel felaketi yaşanmıştır. Yer yer çamur akıntısı şeklinde gerçekleşen sel suları özellikle şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilemiş, başta ana arterler olmak üzere ulaşımı aksatmış, bazı konutları su basmış, caddeler çamurla ve balçıkla kaplanmıştır. Eskiden köy yerleşmesi olup, yapılan idari değişiklikle mahalle olarak Erzincan'a bağlanan Işıkpınar, Demirkent, Kurutilek ve Başpınar köylerinde yollar, meskenler ve tarım arazileri yer yer sel suları altında kalmış, maddi hasar oluşmuştur. Sel felaketinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü olarak tarafımızdan saha gözlemleri ve dron ile görüntüleme çalışmaları yapılmıştır" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda coğrafya bölümünden akademisyenlerin çalışmalar yaptığını hatırlatan Akpınar, "Kısa süre önce yaşanan Günebakan ve Yaylabaşı selleri ile bu son olay, Erzincan'ın klimatik ve morfolojik kökenli ciddi bir afet riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Görünen odur ki Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da kendini hissettiren iklim değişikliği sorunu nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu tür ekstrem olaylar azalmayacak, tam aksine artarak devam edecektir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Valiliği iş birliğiyle AB projesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğumuz 'Erzincan İklim Değişikliğine Hazırlanıyor' projesinin işlerlik kazanması durumunda Erzincan'ın bu konularda daha nitelikli araştırmalara ve uygulamalara sahne olacağını ümit ediyoruz. Ancak ne yazık ki önümüzdeki yaz mevsiminde konveksiyonel yağış hareketlerine bağlı olarak bu tür afetlerin tekrarlanma olasılığı mevcuttur. Dolayısıyla kısa vadede başta şehir merkezi olmak üzere riskli yerleşmeleri ve tarım arazilerini korumaya yönelik önlemlerin vakit geçirmeden alınması gerekmektedir" dedi.