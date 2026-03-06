Haberler

Polonya'dan Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

Güncelleme:
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını paylaştı. Dün yayımlanan uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Irak ve İran sınırına 30 km mesafedeki bölgelerdeki aşağıdaki illere her türlü seyahatten kaçınılmasını tavsiye etmektedir: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır" ifadelerine yer verildi.

