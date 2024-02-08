Trabzon Havalimanı'ndaki kaza davasında pilotlara beraat talebi

TRABZON Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotu hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada avukatlar kaza sonucu yolcuların yaralanmasına dair delil bulunmadığını belirterek, pilotlara beraat talebinde bulundu. Kaptan pilot Ender Bayraktar'ın Avukatı Salim Baki, "İnişi 2'nci pilot konumunda olan kişi yapar. Müvekkilimin yardımcı pilotu 'Ne yapıyorsun tehlikeli işler yapıyorsun' şeklinde uyardığı açıktır. Müvekkilim Ender Bayraktar 168 kişinin hayatını kurtaran bir kaptandır" dedi. Yardımcı pilot İrfan Yavuz'un Avukatı Hasan Özköse de iniş gerçekleştikten sonra birinci pilotun 'Kontrol bende' demeden uçağın kontrolünü aldığını söyledi.

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçamayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Kaza ile ilgili 10 yolcu şikayetçi oldu, diğerleri ise şirket ile uzlaştı. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz (52) hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PİLOT AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmaya sanık olarak yargılanan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı. Meydana gelen kazada uçaktaki yolcuların yaralanmasına ilişkin delil bulunmadığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunan avukatlar, Trabzon Havalimanı'ndaki pist kenarlarında gerekli mesafenin de yetersiz olduğunu öne sürdü.

'ŞİKAYETLERİN AMACI TAZMİNAT TALEBİ'

Duruşmada savunma yapan kaptan pilot Ender Bayraktar'ın Avukatı Salim Baki, uçaktaki yolcuların ilgili firmadan tazminat almak amacı taşıdığını belirterek, "Bu kaza neticesinde müştekilerin hiçbirisi yaralanmadı. Raporlarda da yaralanma bulgusu yoktur. Şikayetlerin amacı tazminat talebidir. Kazadan sonra müştekilere 5 bin dolara tekabül eden bir meblağda ödeme yapılmıştır. Havacılık kuralları gereği uçağın seyri süresinde inişi 2'nci pilot konumunda olan kişi yapar. Taksi anında ise kumanda 1'inci pilota geçer. Müvekkilimin yardımcı pilotu 'Ne yapıyorsun tehlikeli işler yapıyorsun' şeklinde uyardığı açıktır. Ayrıca Trabzon Havalimanı'nda 90 metre olması gereken pist açıklığı, polisin olay yeri inceleme tutanaklarında ölçülmüş ve 53 metre olduğu belirtilmiştir. Bu hata kabul edilemez. Bu hususta Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, yolcular arasında yaralı olmaması nedeniyle de müvekkilimin beraatını talep ederiz. Müvekkilim Ender Bayraktar, 168 kişinin hayatını kurtaran bir kaptandır" dedi.

'SAĞ MOTORDAKİ ARIZA YÖN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLDU'

Yardımcı pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse de iniş sonrası kaptan pilotun 'Kontrol bende' demesi gerekirken bunu söylemediğini öne sürerek, davanın reddini talep etti. Özkese, "Kazanın nedeni ilk olarak Trabzon'daki kulenin düşük görüş usullerinin uygulanması yönündeki talimatıdır. Bunun üzerine kaptan pilot 2'nci pilota düşük görüşte pas geçilmesi gerektiğini bilinç altında işliyor. O anda kaptan pilot kumandayı tutsaydı bu şekilde kaza gerçekleşmezdi. Uçakta sağ motordaki arıza uçağın yönünün değişmesine neden oldu. Pas geçme tuşunun basılı olması uçağın güvenli inişine engel değil. Bu durumda kaptan pilotun kontrolü alması gerekir fakat kaptan pilot 'kontrol bende' demeden kontrolü alıyor; bu ses kayıtlarında da sabittir. Basit yaralanmalar tazminat almak için yapılıyor. Feragatlar nedeniyle davanın reddini, müvekkillerimizin bir kusuru olmadığından da beraatını talep ediyoruz" diye konuştu.

Savunmaların ardından duruşma, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.