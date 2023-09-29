Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası dün İstanbul'un Avrupa yakasını vuran sağanak yağış bu sabahtan itibarense Anadolu yakasında etkili oluyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle Pendik'te bir çok yeri su bastı. Öte yandan ilçede etkili olan yağış sonrası istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de bir çok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

PENDİK'TE BİR ÇOK YERİ SU BASTI

Gece saatlerinde etkisini yavaş yavaş yitiren yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nı vurdu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir çok yeri su bastı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Bölgeden gelen görüntülerde İstanbul'un Pendik ilçesinde sokakların sular altında kaldığı ve aralarında çok sayıda okul servisinin de bulunduğu araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Öte yandan Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.