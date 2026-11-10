Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açılabilir. İtalyan çalıştırıcının adı, teknik direktör değişikliğine giden Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anılmaya başladı. Montella'nın, kulübün yeni teknik adam arayışında değerlendirdiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SASSUOLO'DA MONTELLA SESLERİ

İtalya'da Alberto Aquilani ile yollarını ayıran Sassuolo, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarına başladı. Sportif direktör Palmieri'nin birden fazla aday üzerinde değerlendirme yaptığı ve bu isimler arasında Vincenzo Montella'nın da bulunduğu öne sürüldü.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Sassuolo yönetimi, teknik direktör adaylarını değerlendirdikten sonra kısa süre içinde son kararını verecek. Montella'nın adaylar arasında yer almasına rağmen henüz bir anlaşma sağlandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM'DA 40 MAÇA ÇIKTI

Vincenzo Montella, üç yıl boyunca görev yaptığı A Milli Takım'ın başında toplam 40 karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Milli Takım'daki görevinin sona ermesinin ardından Montella'nın yeniden kulüp futboluna dönme ihtimali, Sassuolo'nun teknik direktör arayışıyla birlikte güç kazandı.

İTALYA'DA BİRÇOK TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Montella, teknik direktörlük kariyerinde daha önce İtalya'nın önemli kulüplerinde görev yaptı. Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, Sassuolo ile anlaşması halinde yeniden Serie A'da görev alacak. İtalyan ekibinin teknik direktörlük koltuğu için vereceği kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.