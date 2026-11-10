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Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı

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Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Yonca Şık'ın savcılık tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. TİP, gözaltı kararına sert tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

  • TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' suçlamasıyla evinde gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
  • Yonca Şık'ın savcılık tarafından ifadesinin alınacağı, suçlamanın ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadığı belirtildi.
  • TİP, gözaltı işlemini 'hukuk ve ahlak dışı saldırı' olarak nitelendirerek TBMM Başkanlığı başta olmak üzere siyasileri ve yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında gözaltı kararı verildi. "Siyasal veya askeri casusluk" suçlaması yöneltilen Yonca Şık, evinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Şık, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Yonca Verdioğlu Şık'ın savcılık tarafından ifadesinin alınacağı belirtildi. Gözaltı kararına gerekçe gösterilen suçlamanın ayrıntılarına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

TİP'TEN GÖZALTI KARARINA SERT TEPKİ

Yonca Şık'ın gözaltına alınmasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden açıklama geldi. Partinin açıklamasında, gözaltı işlemi "hukuk ve ahlak dışı saldırı" olarak nitelendirilirken başta TBMM Başkanlığı olmak üzere siyasilere ve yetkililere çağrıda bulunuldu.

TİP'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başta TBMM Başkanlığı olmak üzere, tüm siyasileri ve yetkilileri, Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın değerli eşi Yonca Şık’a yönelen bu hukuk ve ahlak dışı saldırıya karşı derhal harekete geçmeye, ülkemizin adalet ve emniyet makamlarını kendi şahsi ikballerini korumak için ayaklar altına alanları en sert biçimde uyarmaya ve durdurmaya davet ediyoruz."

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılında Adana'da doğan Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 1990 yılında başlayan Şık, Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak görev yaptı.

27. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 2020 yılında Halkların Demokratik Partisinden (HDP) istifa etti. Şık, 2021 yılında Türkiye İşçi Partisine katıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

her dönem her devlette hainler işbirlikçiler vardır olmuştur olacaktır. devlet affetmez...

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