Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında ölen mühendisin kardeşi sorumlulardan hesap soracak

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında yaşamını yitirenlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanması için bekleyişini sürdürüyor. Olayda ağabeyi makine mühendisi Kadir Kan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Özçelik, "Annem ve babam kardeşimin yasını bile tutamıyor. Çünkü ağabeyim dün saat 12.00'de firma yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü. Henüz kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Ağabeyim sabah saatlerinde öldü ama bize öldüğünü söylemediler" dedi.

AĞABEYİ DAHA ÖNCE İŞ KAZASINDA YARALANMIŞ

Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANA HEDİYELER ALACAKTI'

Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi. Kadir Kan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı