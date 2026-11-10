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İran Devrim Muhafızları yeni yer altı füze üssünü generallerin katılımıyla açtı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında inşa edilen yeni füze üssünü açtığını duyurdu. Açılışa Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi katıldı; görüntülerde bir füze bulanıklaştırılarak gizlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında inşa edilen yeni füze üssünü açtığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni füze üssü, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla açıldı.

Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile füze fırlatma rampalarının sergilendiği görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlenmesi dikkati çekti. Üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran, son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altında inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergiliyor.

Kaynak: AA
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