Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

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10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında saygı ve özlemle anılırken televizyon ekranlarında da duygusal anlar yaşandı. Sunucu Çağla Şıkel, programında Atatürk'ü anmak için söz aldığı sırada duygularına hakim olmakta zorlandı.

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Atatürk'ü anarken duygulanan Çağla Şıkel'in sesi titredi ve konuşmasına devam etmekte güçlük çekti. Ünlü sunucunun yaşadığı duygusal anlar programa yansıdı.

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