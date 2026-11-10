Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ünlü sunucu Çağla Şıkel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken duygusal anlar yaşadı. Konuşması sırasında sesi titreyen Şıkel, duygularını ifade etmekte zorlandı.
10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında saygı ve özlemle anılırken televizyon ekranlarında da duygusal anlar yaşandı. Sunucu Çağla Şıkel, programında Atatürk'ü anmak için söz aldığı sırada duygularına hakim olmakta zorlandı.
KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ
Atatürk'ü anarken duygulanan Çağla Şıkel'in sesi titredi ve konuşmasına devam etmekte güçlük çekti. Ünlü sunucunun yaşadığı duygusal anlar programa yansıdı.
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