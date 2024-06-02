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Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

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İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışırken olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

İstanbul'un Küçükmece ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında kalan vatandaşlardan 7'si yaralı olarak çıkartıldı.

BİNA SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda binanın altında bir dükkanın bulunduğu ve binanın deprem sonrası ortaya çıkan görüntülerdeki gibi yerle bir olduğu görüldü.

İşte çöken binadan ilk görüntüler;

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (9)

Seko Seko:

Eeee İstanbul belediyesi konserlere ayırdıgı bütçe deprem araştırmasına ayırdıgı bütçeden fazla oluraa böyle olması normal Tarkan,ve gülşen boşunamı siyasette bulaşıyor bu işler böyledir istanbulda 6 şiddetinde bir deprem olsa yüzbinler ölebilir

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Koray dinç:

İstanbul da 6 lık depremle yüzbinlerden ziyade milyonlar ölür Sırf hatayda 50 bin kişi ölmüş. Ölenlerin rakamları doğru verilmiyor

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Koray dinç:

İstanbul da eski yapılar ALLAH a emanet duruyor, kolon demirleri kum gibi ufalanıyor, ALLAH vatandaşımızın yar ve yardımcısı olsun. İnsanlarımız maddiyattan dolayı biyere kımıldayamıyo, perşembenin gelişi çarşambadan belli, halkımız göz göre göre moloz yıgınlarının içinde kaderlerine terk edilmemeli, acil acil acil gerekli tüm aksiyonlar alınmalı

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Cuma Agsu:

deprem olmadan binalar kendi kendi çöküyor ise bir deprem olsa yarabbim sen koru insanları zaten 6 subat halen aklimda

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müfeyir Kaplan:

Allah yardımcıları olsun

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Yusuf Aricioglu:

Amin cümlemizin inşallah

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Murat Celik:

Allah korusun inşallah

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Yusuf Aricioglu:

Amin inşallah

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Yusuf Aricioglu:

Rabbim sen bizleri affet :(

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