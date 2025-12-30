Patlatılan torpil gözüne isabet eden Mustafa: Satışının durmasını istiyorum

KONYA'da parkta patlatılan torpil sol gözüne isabet eden 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Damkacı (16), görme kaybı yaşıyor. Hastanede tedaviye alınan ve kanamadan dolayı gözündeki hasar oranı henüz belirlenemeyen Damkacı, "Torpilin patlamasını önce burnumda hissettim. Sonra da gözümü yaraladı, yere yığıldım. Satışının durması gerekiyor. Yoktan bir sebepten dolayı gözümün geldiği hal bu. Torpil satışının durmasını istiyorum" dedi.

Olay, 23 Aralık'ta Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Parkı'nda meydana geldi. Karatay Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Damkacı, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenekte, çocukların fener alayı ve şeker toplama etkinliğine katıldı. Arkadaşları ile parkta dolaşan Damkacı'nın sol gözüne, çevrede patlatılan torpil isabet etti. Acı içinde yere yığılan Mustafa Damkacı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırıldı.

'DURUMUNU İZLİYORUZ'

Burada tedaviye alınan, görme kaybı yaşayan ve kanamadan dolayı gözündeki hasar oranı henüz belirlenemeyen Damkacı'nın durumu hakkında Op. Dr. Mehmet Adam, bilgi verdi. Op. Dr. Adam, "Hastamız, çok ciddi bir göz içi kanamayla geldi. Gözü geldiğinde de şu anda da görmüyor. Bu kanamanın açılma ihtimaline karşı bazı tedaviler uyguluyoruz. Ancak gözün arkasında, lensinde veya retinasında ciddi bir yaralanma var mı; henüz kanamadan dolayı belirleyemiyoruz. Hastamızı yatarak tedavi altına aldık, durumunu izliyoruz. Bu yaralanmalar belirli bir zaman sonra başka sorunları da oluşturuyor. Bunun tek çözümü çocuklarımıza bu ürünlerin satışını mutlaka yasaklamalıyız" diye konuştu.

'ÜRETİMİN VE SATIŞININ YASAKLANMASI GEREKİYOR'

Doktorların her türlü bayram ve kutlamalarda olaya farklı bir açıdan baktığını söyleyen Op. Dr. Adam, "Acaba kimin gözüne, kimin eline veya vücudunun başka bir yerine zarar gelecek diye düşünüyoruz. 20 yıldır doktorum ve maalesef sayılarda bir azalma yok. Bu çocukların birçoğu da masum. Olaydan habersiz, yoldan geçen bir çocuğun gözüne torpil patlıyor, görmesini kaybediyor. Bunlarla baş etmenin de çok zor olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunların da bir üreticisi var. Mutlaka bunların üretiminin ve satışının yasaklanması gerekiyor. Maalesef her kutlamada, bayramda bu çocuklar bazı uzuvlarını kaybediyor ve bunların bir kısmı geri dönüşsüz. Yoldan geçen bir çocuğun gözünü kör ediyorsunuz, o çocuk kalan ömrünü görmeyerek sürdürüyor" dedi.

'ŞARAPNEL PARÇASI GİBİ SAPLANIYOR'

Torpil gibi patlayıcı maddelerin üretiminde de birtakım farklılıklar olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Adam, şöyle konuştu: "10-15 yıl önce üretilen torpil gibi maddelerini üstü kartonla kaplıydı. Bunun üzerindeki madde karton olduğu için yaralanmalar daha az şiddetli oluyordu. Son yıllarda maliyetler ya da işin kolayına kaçmak nedeniyle üzerini sert plastikle kaplıyorlar. Bu sert plastik, patlama anında bir bıçak gibi çocuğun ya da bir erişkinin yaralanmasına neden oluyor. Bir şarapnel parçası gibi saplanıyor ve o uzvun tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Bizim ricamız; bu ürünlerin satışının yasaklanması. Çünkü bu çocuklar, 3-5 liralık bir eğlence için hayatlarının geri kalanını engelli olarak geçirebiliyorlar. Uzuv kaybı olmasa bile hastanede kaldıkları süre, yaşadıkları stres, ömür boyu bir ders niteliği taşıyor. Bu dersi yaralanan çocukların sayısını sıfıra indirerek, bu dersi tüm topluma yaymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum."

'SATIŞININ BU KADAR KOLAY OLMAMASI GEREKİR'

Anne Naciye Damkacı ise "Tarif edilemez bir acı yaşadık. Hiç beklemediğimiz, boşu boşuna yaşanmış bir durum. Bunun satışının bu kadar kolay olmaması gerekir. Böyle zararlı bir şeyin kolay elde edilmemesi lazım. Çocuğumun geldiği hali görüyorsunuz. Şu an ne olacağını da bilmiyoruz. Umarım yeniden gözleri sağlığına kavuşur. Tek muradımız, bir daha başka birinin çocuğunun başına böyle bir şey gelmemesi. Yetkililere, denetleyenlere sesleniyorum. Kanun yapanlara sesleniyorum. Bu son acı olsun umarım. 'Güya yasak' deniliyor ama yasak olmadığını görüyoruz. Yasak olan bir şey nasıl bu kadar rahat üretilip, satılabiliyor? Ne yaşadığımızı bir biz, bir Allah biliyor. Benim çocuğum hayalleri olan bir çocuk. Şu an okulunda sınavlarına giriyor olması lazımdı, okuluna gitmesi lazımdı. Burada bu şekilde olmamalıydı" dedi.

'YERE YIĞILDIM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Torpil satışının durmasını isteyen Mustafa Damkacı, "Şivlilik eğlencesinde arkadaşlarla bir araya gelmiştik. Orada toplanan çocuklardan bizim arkadaşlar almış ve patlattılar. Torpilin patlamasını önce burnumda hissettim. Sonra da gözümü yaraladı, yere yığıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Satışının durması gerekiyor. Yoktan bir sebepten dolayı gözümün geldiği hal bu. İnşallah geçecektir tabii. Torpil satışının durmasını istiyorum" diye konuştu.

