Partilerden CHP'ye Bayram Ziyareti.

Partiler arası bayram ziyaretleri kapsamında gelen heyetleri kabul eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Adıyaman’daki provokasyonlarla ilgili "Seçime yaklaşırken böyle şeyler olmaması gerekir ama oluyor. Bazı kişiler yönlendirilebiliyor. Onların da geleceklerinin teminatı olacağız hep birlikte. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu bir sevgi diliyle ifade ederek ‘Hakkım varsa helal ediyorum, acılarla söylenmiş bir şey’ dedi. Acılardan da olabilir provokasyon da olabilir. Tabi ki doğru değil. Unutmasınlar ki bu provokasyonu yaptırılan kişileri de biz kucaklıyoruz, onların da sorunlara talibiz" dedi.

Partiler arası bayram ziyaretleri kapsamında gelen heyetleri kabul eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'daki provokasyonlarla ilgili "Seçime yaklaşırken böyle şeyler olmaması gerekir ama oluyor. Bazı kişiler yönlendirilebiliyor. Onların da geleceklerinin teminatı olacağız hep birlikte. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu bir sevgi diliyle ifade ederek 'Hakkım varsa helal ediyorum, acılarla söylenmiş bir şey' dedi. Acılardan da olabilir provokasyon da olabilir. Tabi ki doğru değil. Unutmasınlar ki bu provokasyonu yaptırılan kişileri de biz kucaklıyoruz, onların da sorunlara talibiz" dedi.

Partiler arası bayramlaşmalar parti heyetlerinin genel merkezlere yaptıkları ziyaretlerle devam etti. CHP heyeti; AKP, DSP, Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, İYİ Parti'nin ardından, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi heyetlerini kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığındaki heyette Samsun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Neslihan Hancıoğlu, Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı.

Parti temsilcileri ziyaretlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'daki provokasyonlardan dolayı üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık yaşanan olaylarla ilgili, "Seçime yaklaşırken böyle şeyler olmaması gerekir ama oluyor. Bazı kişiler yönlendirilebiliyor. Onların da geleceklerinin teminatı olacağız hep birlikte. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu bir sevgi diliyle ifade ederek 'Hakkım varsa helal ediyorum, acılarla söylenmiş bir şey' dedi. Acılardan da olabilir provokasyon da olabilir. Tabi ki doğru değil. Unutmasınlar ki bu provokasyonu yaptırılan kişileri de biz kucaklıyoruz, onların da sorunlara talibiz" değerlendirmesini yaptı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞKANIMIZA VE BÜTÜN CHP AİLESİNİN BAYRAMINI TEBRİK EDİYOR, KUTLUYORUZ"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve beraberindeki heyet, CHP'yi ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Eren, "Kemal Kılıçdaroğlu başkanımıza ve bütün CHP ailesinin bayramını tebrik ediyor, kutluyoruz" dedi.

Karabıyık da Eren'in şahsında BBP'nin ve teşkilatlarının bayramını kutladı.

"DEPREM NEDENİYLE BURUK BİR ŞEKİLDE KARŞILADIĞIMIZ BİR BAYRAM OLDU MİLLETÇE"

CHP heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MYK üyeleri Nevin Taşlıçay ve Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetini kabul etti. Kahramanmaraş merkezli depremi hatırlatan Durmaz, "Bayrama kavuşturan rabbime sonsuz şükürler olsun. Deprem nedeniyle buruk bir şekilde karşıladığımız bir bayram oldu milletçe. Ama çok şükür çok büyük bir dayanışma örneği gösterdi milletimiz. Her kesimden insanımız oraya adeta seferber oldu" dedi.

"YARALARI BİRLİKTE SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Karabıyık, "Bayramlar, birlik, beraberliğin en yoğun yaşandığı günler. Sevgiyle, barışla olacak günler. Buruğuz, eksiğiz ifade ettiğiniz gibi. Acılarımız büyük. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Dayanışma ruhunun önemini bir kez daha idrak ettik. Acılar büyük tabi hemen yarılamaz, unutulamaz. En azından bundan böyle bu olayların yaşanmaması için nerede hata yaptık, nerede öngörmedik daha hazırlıklı olmak… Bunların önemine vurgu yapmak lazım" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE HEPİNİZİN BAYRAMINI GENEL BAŞKANIMIZ ADINA KUTLUYORUM"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, "Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepinizin bayramını Genel Başkanımız adına kutluyorum. İyi günlerde tekrar bayramlara erişmemizi diliyorum" dedi.

"BİRİSİ ATATÜRK'ÜN ASKER ARKADAŞIDIR, RAHMETLİ İSMET İNÖNÜ, BİRİSİ DE RAHMETLİ CELAL BAYAR, SİVİL ARKADAŞIDIR"

Uyanık, "Diğer siyasi partiler için bir şey ifade etmek istemiyorum; ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti, bu memleketin, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetin temel değerlerine en çok sahip çıkan iki partidir. Birisi Atatürk'ün asker arkadaşıdır, rahmetli İsmet İnönü, birisi de rahmetli Celal Bayar, sivil arkadaşıdır. Tek partili dönemden çok partili dönemin başarısı da her iki liderindir. Birisi CHP'nin lideri İsmet İnönü, birisi de Demokrat Parti'nin lideri Celal Bayar. Cumhuriyetin kuruluşunda birlikteler, çok partili demokrasiye geçişte de birlikteler" diye konuştu.

"DÜN SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA ADIYAMAN'DA YAPILAN BAZI PROVOKATİF HAREKETLERDEN DOLAYI DA ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşat Canbay da CHP ve teşkilatlarının bayramını kutladı. Adıyaman'da dün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyonları hatırlatan Canbay, "Dün Sayın Genel Başkanımıza Adıyaman'da yapılan bazı provokatif hareketlerden dolayı da çok üzgünüz. Geçmiş olsun diliyoruz. Milletin sağduyusuna uymayan, özel olarak provoke hareketler ama inanıyoruz ki milletimiz bunlara fırsat, prim vermeyecektir" dedi.

"UNUTMASINLAR Kİ BU PROVOKASYON YAPTIRILAN KİŞİLERİ DE BİZ KUCAKLIYORUZ, ONLARIN DA SORUNLARA TALİBİZ"

Karabıyık, yaşanan provokasyonlara ilişkin, "Seçime yaklaşırken böyle şeyler olmaması gerekir ama oluyor. Bazı kişiler yönlendirilebiliyor. Ama biz onları da kucaklıyoruz, onların da sorunlara çözüm üretiyoruz. Onların da geleceklerinin teminatı olacağız hep birlikte. Sayın Genel Başkanımız da bunu bir sevgi diliyle ifade ederek 'Hakkım varsa helal ediyorum, acılarla söylenmiş bir şey' dedi. Acılardan da olabilir provokasyon da olabilir. Tabi ki doğru değil. Unutmasınlar ki bu provokasyonu yaptırılan kişileri de biz kucaklıyoruz, onların da sorunlara talibiz" diye konuştu.

"GERÇEKTEN VİCDANLI BİR İNSANIN, MERHAMET YÜKLÜ BİR İNSANIN YAPACAĞI AÇIKLAMALARDI"

Canbay, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o açıklamalar da herkes aklı selim tarafından kabul gördü. Gerçekten vicdanlı bir insanın, merhamet yüklü bir insanın yapacağı açıklamalardı. Ben de o sebepten tebrik ediyorum" dedi.

Anavatan Partisi (ANAP) heyeti, CHP'nin bayramını kutladı. ANAP yetkililer, Cumhurbaşkanı Seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine karar vermediklerini belirtirken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başarılar dilediler.

"DEMOKRASİNİN, HUKUKUN ÜSTÜN OLDUĞU, İNSAN HAKLARININ, EVRENSEL İLKELERİN KORUNDUĞU GÜZEL BİR ÜLKEDE YAŞAMAYI UMUT EDİYORUZ"

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Mert Buruşukoğlu, "İnşallah bundan sonra güzel günler görürüz diyorum. Demokrasinin, hukukun üstün olduğu, insan haklarının, evrensel ilkelerin korunduğu güzel bir ülkede yaşamayı umut ediyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın güzel bir geleceği olsun" dedi ve CHP ve CHP örgütlerinin bayramını kutladı.

"SAYIN BABACAN'IN HEPİNİZE, CHP'NİN TÜM YETKİLİ KURULLARINA VE 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU BEY'E DE ÖZEL SELAMLARINI GETİRDİK"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin ise "Sayın Babacan'ın hepinize, CHP'nin tüm yetkili kurullarına ve 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e de özel selamlarını getirdik. Her ne kadar onlar her daim birbirleriyle görüşseler de bu usuldür" diyerek CHP'nin bayramını kutladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI DA ÇOK SEVDİK, ONUN HOŞGÖRÜSÜ HEPİMİZİ ÇOK ETKİLİYOR"

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran, "Baharlar gelecek ülkemize, yaraları hep birlikte saracağız. Bu bayramın da barış ve kardeşlik umutlarımızı daha çok yeşertmesini diliyoruz. Genel Başkanımızın da çok selamlarını getirdik. CHP'de olmak daha bir ayrı bizim için. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Daha uzun süreçte, o komisyonlarda çalışmak, aslında hiç farklılıklarımızın olmadığını ortak paydalarda… Cumhurbaşkanımızı da çok sevdik. Onun hoşgörüsü hepimizi çok etkiliyor. Dün Adıyaman'da yaşanan olayı esefle kınıyoruz. Yakışmadı. Sadece siyaseten değil, temel insan onuruna yakışmayacak hareketlerdi" dedi.