MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle

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Sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen fon hareketleri ve olağan dışı değer artışlarıyla ilgili soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyardı.

MASAK tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında işlem ertelemesi başta olmak üzere gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.

FONLARDAKİ OLAĞAN DIŞI YÜKSELİŞ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezinde, kamuoyunda gündeme gelen bazı fonlardaki olağan dışı değer artışları bulunuyor.

MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem yaptığı ancak buna rağmen yüksek değer artışı gösterdiği belirtilen fonun yatırımcıları ve işlem hareketleri incelemeye alındı.

Bu kapsamda fonun finansal hareketleri, yatırımcı işlemleri ve para transferleri detaylı şekilde araştırılırken, gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarının devreye alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarında bazı fon ve şirketlerin işlemleri, son dönemde olağan dışı fiyat hareketleri ve yatırımcıların dikkatini çeken yükselişlerle gündeme gelmişti.

Özellikle bazı fonlarda sınırlı sayıdaki yatırımcı işlemleriyle yüksek değer artışları yaşandığı iddiaları üzerine SPK ve MASAK inceleme başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı portföy yönetim şirketleri ve fonlara ilişkin işlemler mercek altına alınırken, şirket yöneticilerinin finansal hareketleri ve para transferleri de araştırılmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında da bazı şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketleri ile yurt dışı para ve kripto transferlerinin incelenmesi için MASAK'a talepte bulunulmuştu.

MANİPÜLASYON İDDİALARINA KARŞI İNCELEME SÜRÜYOR

MASAK ve SPK tarafından yürütülen çalışmalarda, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştiren ve bu işlemlerden menfaat sağlayan kişilerin tespit edilmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetlerin de değerlendirmeye alındığını, hiçbir bilginin göz ardı edilmeyeceğini ifade etti.

Soruşturmalarda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda gerekli hukuki ve idari adımların atılacağı bildirildi.