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İzmir'de oto galericilik adı altında tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de oto galericilik adı altında tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Otokent'te oto galericilik adı altında tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 2 milyon liraya el konuldu; 25'in üzerinde mağdur belirlendi.

İZMİR'de, oto galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin çok sayıda kişiye yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulundukları yönünde deliller elde edilirken, 25'in üzerinde mağdur olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli ise Mersin'de gözaltına alınırken 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirilirken, 2 milyon liraya el konuldu. 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 1'i cezaevinde bulunan 7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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