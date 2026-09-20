Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidini kullanan Metin Türkmen, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

YAYA GEÇİDİNDE ARAÇ ÇARPTI

Kaza, Toplu Taşıma Merkezi yanında, Salih Tozan Kültür Merkezi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Türkmen, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Türkmen için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Metin Türkmen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Türkmen, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Türkmen'in hayatını kaybetmesi yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaya geçidinde meydana gelen kazanın tüm ayrıntıları araştırılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi. Yetkililerin yapacağı incelemeyle kazanın nasıl meydana geldiği ve olayın diğer ayrıntıları netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı