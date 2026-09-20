Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü

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Konya'nın Hadim ilçesinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Fadime S., eşi Mehmet Ali S. tarafından boğularak öldürüldü. Gece işlenen cinayetin ardından sabah saatlerinde kızını eve çağıran şüpheli koca, tüyler ürperten bir itirafta bulundu.

SABAH KIZINI ARAYIP EVE ÇAĞIRDI

Korkunç olay, Hadim ilçesine bağlı Yukarıeşenler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Mehmet Ali S., sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Babasının çağrısı üzerine eve giden genç kadın, annesi Fadime S.'nin yatakta hareketsiz yattığını gördü.

KIZINA İTİRAF ETTİ: ANNENİ GECE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Annesinin durumunu soran kızına dehşete düşüren cevabı veren Mehmet Ali S., eşini gece saatlerinde boğarak öldürdüğünü söyledi. Genç kadının sinir krizleri geçirmesi üzerine durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla adrese gelen ekipler, 4 çocuk annesi Fadime S.'nin gece saatlerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"İLAÇLARDAN SONRA HATIRLAMIYORUM" DİYE SAVUNDU

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali S.'nin jandarmadaki ilk sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Kızına cinayeti itiraf eden şahsın, ifadesinde ise gece psikolojik ilaçlarını alıp uyuduğunu, sabah kalktığında eşini hareketsiz bulduğunu ve olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını iddia ettiği belirtildi.

Fadime S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Şüpheli kocanın gözaltındaki işlemleri sürerken, jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.