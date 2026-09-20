Haberler

Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Hadim ilçesinde 63 yaşındaki Fadime S., evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan 65 yaşındaki şüpheli koca Mehmet Ali S.'nin, sabah telefonla aradığı kızına eşini gece boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

  • Konya'nın Hadim ilçesinde 63 yaşındaki Fadime S., eşi 65 yaşındaki Mehmet Ali S. tarafından gece saatlerinde boğularak öldürüldü.
  • Mehmet Ali S., sabah kızını eve çağırarak cinayeti itiraf etti; jandarmadaki ifadesinde ise psikolojik ilaç aldıktan sonra olayı hatırlamadığını iddia etti.
  • Fadime S.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı; şüpheli gözaltına alınırken jandarma soruşturma başlattı.

Konya'nın Hadim ilçesinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Fadime S., eşi Mehmet Ali S. tarafından boğularak öldürüldü. Gece işlenen cinayetin ardından sabah saatlerinde kızını eve çağıran şüpheli koca, tüyler ürperten bir itirafta bulundu.

SABAH KIZINI ARAYIP EVE ÇAĞIRDI

Korkunç olay, Hadim ilçesine bağlı Yukarıeşenler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Mehmet Ali S., sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Babasının çağrısı üzerine eve giden genç kadın, annesi Fadime S.'nin yatakta hareketsiz yattığını gördü.

KIZINA İTİRAF ETTİ: ANNENİ GECE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Annesinin durumunu soran kızına dehşete düşüren cevabı veren Mehmet Ali S., eşini gece saatlerinde boğarak öldürdüğünü söyledi. Genç kadının sinir krizleri geçirmesi üzerine durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla adrese gelen ekipler, 4 çocuk annesi Fadime S.'nin gece saatlerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"İLAÇLARDAN SONRA HATIRLAMIYORUM" DİYE SAVUNDU

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali S.'nin jandarmadaki ilk sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Kızına cinayeti itiraf eden şahsın, ifadesinde ise gece psikolojik ilaçlarını alıp uyuduğunu, sabah kalktığında eşini hareketsiz bulduğunu ve olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını iddia ettiği belirtildi.

Fadime S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Şüpheli kocanın gözaltındaki işlemleri sürerken, jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kim Kardashian'ın milyonluk elmasları çalınmıştı! Mahkemeden 1 euroluk karar

Milyonluk elmasları çalınmıştı! Kardashian'ın davasında şaşırtan karar
Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması

Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması
Kaşif Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken gelişme: Gözaltındaki şoför bırakıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Ambulans şoförü serbest

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bir ilk! Kalbi duran hastada beyin hasarını önleyecek sistem Aydın'da uygulanacak

Kalbi duran hastanın beynini koruyacak! İlk kez Türkiye'de
Ahmet Çakar'dan Okan Buruk için flaş iddia

Okan Buruk için flaş iddia! Doğruysa yer yerinden oynar
Sakarya'da belediye müdürü ile mimarın kavgası kamerada! Darp raporu alan mimar şikayetçi oldu

Masadan kalkıp uzaklaşmak istedi! Sonrası güvenlik kamerasında
Fenerbahçe'de 8 farklı galibiyet sonrası hakem tepkisi

8 farklı galibiyetin ardından hakem tepkisi!
Devlet korumasındaki 13 genç mutfakta hayata tutundu! Umut Mutfağı ilk mezunlarını verdi

13 gence altın bilezik takıldı! Şefler onlar için bir araya geldi
Eurofighter Typhoon için İngiltere'de kritik temas! Türk heyeti Coningsby Hava Üssü'nde inceleme yaptı

Türk heyeti İngiltere'deki o üsse gitti! Eurofighter mesaisi
Trafikte 'Neden kornaya bastın' kavgası! Öfkeli sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada

Aracından inip ölüm tehditleri savurdu! Sebebi evlere şenlik