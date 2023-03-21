Fransa'da eylemler sürüyor, onlarca gözaltı var! Ülkede bir de akaryakıt krizi başladı

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ile ilgili reforma karşı çıkan protestocuların başlattığı eylemler devam ediyor. Başkent Paris'te yapılan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e çıktı. Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere birçok kente, emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto ediliyor.

PARİS YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplandı. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor. Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.

GÖZALTI SAYISI 243'E YÜKSELDİ

Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

AKARYAKIT KRİZİ BAŞLADI

Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti.

EMEKLİLİK YAŞI KADEMELİ OLARAK 64'E ÇIKACAK

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek. Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARI SONASI OLAYLAR BAŞLADI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.