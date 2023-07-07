Özel Harekat Polisi Ailesini Öldürdü, Duruşmada İfade Vermek İstedi

Bursa'da özel harekat polisi Adem Ergüner, annesi, ağabeyleri ve yengesini öldürdü. Duruşmada ifade vermek isteyen Ergüner, psikolojik tedavi gördüğünü belirtti. Ergüner'in kız kardeşi ise ailesini tehdit ettiğini söyledi.

BURSA'da, annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldüren ve hakkında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan özel harekat polisi Adem Ergüner (29), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Psikolojik tedavi görüyorum. Affınıza sığınarak sonraki celsede ifade vermek istiyorum" dedi. Duruşmada ifade veren Ergüner'in kız kardeşi Songül I., Adem Ergüner'in öldürdüğü ailesine, ' Orhangazi'ye dolu olarak gelip, şarjörleri üzerinize boşaltacağım' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Olay, ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde özel harekat polisi olarak çalışan 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, mütehahitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Daha sonra evin yapılmadığını gören polis memuru, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.