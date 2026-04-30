ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Diyarbakır'daki Sevgi Sevil cinayetini 14 yıl sonra aydınlatan JASAT, Gülistan Doku için sahada

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada JASAT, olayın tüm yönlerini ele alarak detaylı inceleme yürütüyor

JASAT, görev aldığı bölgelerde 1 Ocak-28 Nisan'da meydana gelen 88 kasten öldürme olayının tamamını çözüme kavuşturdu

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Gelişen teknolojik imkanlarımız ve sahada iğneyle kuyu kazar gibi çalışan uzman personelimiz sayesinde 'faili meçhul' kavramını tarihe karıştırıyoruz"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Cem Dağıstanlı/Ankara) (Görüntülü)

2- Türksat 7A'da üretim safhasına geçiş için geri sayım

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Türksat 7A Projesi'nde kağıt çalışması bitti, şartname tamamlanmak üzere. Muhtemelen önümüzdeki ay final hali paydaşlarla paylaşılacak, ondan sonra da artık üretim safhasına geçiyor olacağız"

"Temennimiz, hazırlıkları süren Türksat 7A uydumuzu kendi fırlatma sistemimizle uzaya göndermek ve bu süreçten önce altyapımızı hazır hale getirmek"

(Zeynep Duyar-Mertkan Oruç/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Türkiye "emniyetli uçuş"ta AB'den daha iyi seviyede

Havacılık sektöründe "SAFA notu" olarak bilinen uçuş emniyet değerlendirmesine göre AB ülkelerinin ortalaması 0,60'a kadar çıkarken Türk taşıyıcıların notu 0,42 ile çok daha olumlu seviyede görüldü

Türkiye sıralamada Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerini geride bıraktı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Batı Karadeniz'deki KOBİ'lerin "yeşil dönüşümü"nde imalat ve turizm sektörleri önceliklendirilecek

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu olan faaliyetlerine, proje başına en az 2,5 milyon lira, en fazla 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor

Kadınlar veya 18-35 yaş aralığındaki gençlerin sahip olduğu ya da yönettikleri KOBİ'ler ile yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler, öncelikli olarak değerlendirilecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- "Bilge Kral" Aliya İzetbegoviç'i, kızı özlemle anlattı:

"Anne ve babanız yanınızdayken onları çok fazla düşünmüyorsunuz ama ayrıldıklarında onları tefekkür etmeye başlıyorsunuz. Babamın vefatının üzerinden 23 yıl geçti. Onun bazı yönlerini yeni yeni keşfediyor ve hayatında başardıklarına şaşırıyorum"

"Rahmetli babam kendisini tanımlarken, 'Ben İslamiyet için mücadele eden bir insanım' derdi. Bu mücadele içinde kendi özgürlüğünü bulmuş ve aynı zamanda kendi özgürlüğü içinde kendi dinini bulmuş bir insandı"

(Basir Gülüm/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Emniyetin "havadaki gözleri" güvenliğin tesisinde etkin görev yapıyor

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 pilot, insanlı ve insansız hava araçlarıyla hem yurt içinde ve sınır hattında güvenliği sağlamak için görev yürütüyor

Pilot Başkomiser Ali Çakır: "Havadan elde ettiğimiz anlık görüntüleri sahadaki birimlerimize saniyeler içerisinde aktararak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tesis ederken, yerdeki ekiplerimize gelebilecek olası tehditleri henüz oluşmadan bertaraf ediyor, böylece operasyonel başarıyı mutlak kılıyoruz"

(Nevzat Umut Uzel/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Merkez bankaları sakin mayıs ayı takvimine hazırlanıyor

Gelecek ay Avustralya Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası, Norveç Merkez Bankası, Çekya Merkez Bankası, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Macaristan Merkez Bankasının para politikası kararları takip edilecek

Okyanusya bölgesinde likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya Merkez Bankası ve Yeni Zelanda Merkez Bankasının sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

8- Katılım sigortacılığının pazar payı yüzde 6,5'e ulaştı

SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım:

"Mart ayı itibarıyla katılım sigorta şirketleri tarafından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 26 milyar lira prim üretimi gerçekleştirildi"

"Türkiye'de 2026 yılı mart ayı itibarıyla katılım finans esas ve standartlarına göre faaliyet gösteren 4 tanesi hayat dışı, 3 tanesi hayat ve emeklilik ve 1 tanesi de katılım reasürans alanında olmak üzere toplam 8 şirket bulunmaktadır"

(Mahmut Çil/İstanbul)

9- Türkiye Diyanet Vakfı, 85 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak

TDV, Türkiye'de tüm il ve ilçelerde, yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde 990 bin hisse kurban kesimini gerçekleştirmeyi hedefliyor

Filistin ve Gazze için bağışlanan kurbanlar, Mısır'dan temin edilerek bayramın ilk gününden itibaren kesilecek

(Fırat Taşdemir/Ankara)

10- Avrupa'da rekor sıcaklıklar Türkiye'nin birçok bölgesinde olağan hale geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre son 10 yıl, Türkiye'nin en sıcak 10 yılı oldu. Avrupa'nın yüzde 95'inde gözlenen 'ortalama üstü' tablo, Türkiye için artık olağan hale gelmiş bir sıradanlığa dönüştü. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyılarında 40 derece üzeri günler giderek normalleşiyor"

"Avrupa genelindeki 'tüm bölgelerde net kütle kaybı' tablosu Türkiye dağ buzulları için de geçerli. Bu durum yaz aylarında akarsulara katkı sağlayan kar-buz rezervinin zayıflaması anlamına geliyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

11- Japonlar "Ayanlar"da, Çinliler "Yoğunburç" kazısında Neolitik çağın izini sürecek

Taş Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul:

"Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar"

"Yoğunburç'ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus"

(Yasemin Kalyoncuoğlu /Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusuna isim aranıyor

Kocaeli'deki doğal yaşam parkında 4 gün önce dünyaya gelen ve kısa sürede ilgi odağı olan yavru için sosyal medyada başlatılan kampanyada önerilen isimler arasında "Karamel", "Kıvırcık", "Ege", "Karam" ve "Zeytin" bulunuyor

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Ferhat Şirin: "Yavrumuza sosyal medya aracılığıyla isim bulmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Buradan önerilerini bize ulaştırabilirler"

(Sefa Tetik/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Beyşehir Gölü'nde çobansız sürünün otu adadan, suyu gölden

Yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın çobansız otladığı adadaki sürünün sahibi Ali Açar, kurt, tilki gibi yırtıcı hayvan tehdidinin bulunmadığı yerde hayvanlarını masrafsız yetiştiriyor

Balık av yasağı nedeniyle gidemediği adada hayvanlarını dron ile izleyen Açar:

"Hayvanlar adada yayılır, suyu da gölden içerler. Ağaçların dibinde barınırlar. Çobansız hayvancılık yapıyoruz"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İstanbul'daki çam kese tırtılları için uzmanından "alerjen" uyarısı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Ayberk:

"Halkımız rahat olsun, tırtıllar zehirli değil ama alerjendir ve alerjik faaliyetlere neden olabilir. Üzerlerinde bizim belli belirsiz görebileceğimiz beyaz renkte, ayna kılları dediğimiz kıllar vardır. Bunlar alerjik bünyesi olan insanlarda alerjik faaliyetleri meydana getirebilir. Özellikle ince derinin olduğu bileklerde, boyunlarda kaşıntılar, irritasyonlar, hafif şişmeler ve döküntülere neden olabilir"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- "Yara bakım hemşireleri" yatalak hastalarda basınç yarası oluşma riskini önlüyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan, stoma ve yara bakımı sertifikasına sahip hemşirelerden oluşan Multidisipliner Yara Bakım Hemşireliği Ekibi'nce takip edilen hastalarda "yatak yarası" olarak bilinen basınç yarası oluşma oranı sıfıra indiriliyor

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu: "İstanbul'da devlet hastaneleri arasında ilk multidisipliner yara bakım ekibi bizim hastanemizde oluşturuldu. Yara bakım ekibi düzenli olarak yoğun bakım üniteleri ve kliniklere günlük vizit yapıyor. İki farklı yerleşkede, iki farklı ekibimiz bu işi yürütüyor"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Engelleri "bileğiyle" deviren kadın sporcu dünyanın zirvesini hedefliyor

Devlet korumasında büyüyen bedensel engelli milli sporcu Oya Aydın, bilek güreşinde son Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanıp kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmak olarak belirledi

Aydın: "Bedensel engelliyim ama hiçbir zaman engelimden dolayı şikayette bulunmadım. Tekrar bu spora dönme sebebim milli takım formamızı giyebilmek ve İstiklal Marşımızı okutabilmek. Şu anki hedefim eylülde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, AA Spor Masası'na konuk oldu

13'üncü kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kıran milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Rekoru kırmak beni inanılmaz derecede mutlu etti. 15 final yapıp 13'ünü kazanmak, Allah'a şükürler olsun benim için çok büyük bir başarı oldu"

"Tabii ki bu şampiyonluk kolay olmayacaktı. Zor olacaktı benim için, giderken de buna psikolojik olarak hazırlıklıydım. Her şeye hazırlıklıydım. Gerektiği anda son dakikaya, son saniyeye kadar savaşmak için gittim"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: "(Rıza Kayaalp'in 13 altın madalyayla Avrupa şampiyonası rekoru kırması) Dile kolay; 13 farklı yıl, 13 farklı şehirde Avrupa'nın bütün iyilerini yenerek şampiyon oluyorsunuz. Gerçekten başardığı şeyin herkes farkına varamıyor. Orada ciddi bir özveri var."

"Eğer güreşiyor olsaydık büyük ihtimalle (Avrupa şampiyonasında) iki altınımız daha vardı diyebilirim. Aslında bu anlamda çok mütevazı da olmak istemiyorum. Camiamızın, bizleri sevenlerin, yaptığımız fedakarlığı görmeleri noktasında bu çok değerli"

(Halil İbrahim Avşar-Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmeye çok yakın

Son 18 sezonda Türk teknik direktörlerin şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, mutlu sona ulaşmaya 3 puan kadar yaklaştı

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico oldu

(Emrah Oktay/İstanbul)

19- VakıfBanklı voleybolcu Ayça Aykaç Altıntaş, sarı-siyahlı takıma kupayla veda etmek istiyor

"(CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi) Kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtmak istiyoruz"

"Kupayla veda etmek her oyuncunun hayalidir"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.