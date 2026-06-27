Taşkent Denizi: Yazın Gözde Kaçamak Noktası

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Taşkent Denizi" olarak bilinen Tuyaboğız Barajı, yaz aylarında sıcaklardan bunalanların en çok tercih ettiği dinlenme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Başkentin Orta Çırçık ilçesinde, Ahangaran Nehri üzerinde kurulu Tuyaboğız Barajı, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasındaki stratejik rolünün yanı sıra doğal güzellikleri, gelişen turizm altyapısı ve sunduğu çeşitli aktivitelerle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Denize kıyısı bulunmayan Özbekistan'da büyük su havzaları ayrı bir önem taşırken, başkente yakın konumuyla dikkati çeken baraj, özellikle yaz aylarında şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

1962 yılında hizmete alınan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan baraj, Ahangaran ve Çırçık nehirlerinin sularını depolayarak çevredeki tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlıyor. Ortalama 12,5 metre derinliğe sahip havza, yaz aylarında yüzme ve su sporları için elverişli koşullar oluşturuyor.

Özbekistan'da yaz döneminde hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle Taşkent ve çevre bölgelerde yaşayanlar, hafta sonlarını serin ve doğal ortamlarda geçirmek için Taşkent Denizi'ne yöneliyor. Başkente yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunması da bölgeyi günübirlik geziler için cazip hale getiriyor.

Baraj kıyısında faaliyet gösteren dinlenme tesisleri, konukevleri, yazlıklar, kamp alanları ve plajlar ziyaretçilere farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunarken, son yıllarda yapılan yatırımlar bölgenin turizm potansiyelini daha da artırıyor.

Tarım, enerji ve turizm işlevlerini bir arada barındıran Tuyaboğız Barajı, doğal güzellikleri ve gelişen turizm altyapısıyla Özbekistan'ın iç turizmde yükselen destinasyonlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Yerel ekonomiye katkı sağlıyor

Turizm sezonunda yoğun ilgi gören bölge, çevrede yaşayan vatandaşlar için de önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.

Birçok aile yaz aylarında evlerini turistlere kiralarken, sahil boyunca faaliyet gösteren restoranlar, kafeler ve küçük işletmeler de ziyaretçilere hizmet veriyor. Bölgeye gelenler yalnızca serin sularda vakit geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda kurut peyniri, kımız ve geleneksel Özbek yemekleri gibi yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buluyor.

Taşkent Denizi, plaj turizminin yanı sıra balıkçılık meraklılarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor. Havzada sazan, yayın balığı, yılanbaş ve çeşitli tatlı su balıkları yaşarken, özellikle hafta sonlarında çok sayıda amatör balıkçı kıyılarda yerini alıyor.

Geniş su yüzeyi, doğal manzarası ve temiz havasıyla bölge, kampçılık, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler için de uygun imkanlar sunuyor. Aileler ve gençler, şehir merkezine yakın olmasına rağmen doğayla baş başa vakit geçirebildikleri için bölgeyi tercih ediyor.

Tarım, enerji ve turizmi buluşturan merkez

Tuyaboğız Barajı yalnızca turizm açısından değil, enerji üretimi bakımından da önem taşıyor. Baraj üzerinde kurulan ve 2019 yılında hizmete giren hidroelektrik santrali, bölgenin enerji üretimine katkı sağlıyor.

Uzmanlar, Taşkent Denizi'nin tarım, enerji ve turizm işlevlerini aynı anda yerine getiren nadir altyapı projelerinden biri olduğuna dikkati çekiyor. Başkente yakınlığı, ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve gelişen turizm imkanları sayesinde bölgenin Özbekistan'da iç turizmin gelişmesine önemli katkı sunduğu belirtiliyor.

Yaz sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Taşkent Denizi, serin suları, yeşil doğası, balıkçılık imkanları ve dinlenme tesisleriyle Özbekistan'ın en gözde turizm ve rekreasyon merkezleri arasındaki yerini koruyor.

Yabancı turistlerin bölgeye ilgisi artıyor

Bölgede faaliyet gösteren bir dinlenme tesisi yetkilisi Temur Tleubayev, son yıllarda yabancı turist sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Tleubayev, tesislerinin aynı anda 1000 ila 1200 ziyaretçiyi ağırlayabildiğini belirterek, geçmişte ağırlıklı olarak yerli turistlere hizmet verdiklerini, son dönemde ise aralarında Rusya, Kazakistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu yabancı ziyaretçilerin sayısının hızla arttığını ifade etti.

Mayıs ayının sonlarında başlayan turizm sezonunun eylül ayının sonuna kadar sürdüğünü belirten Tleubayev, ziyaretçilere su sporlarından konaklamaya kadar geniş yelpazede hizmet sunduklarını anlattı.

Tleubayev, tesislerde paddle board, kano, katamaran, sürat teknesi ve su skuteri gibi aktivitelerin yanı sıra yüzme havuzları, açık hava sineması ve ailelere yönelik konaklama imkanlarının bulunduğunu aktarırken, hafta içi 300 ila 400, hafta sonlarında ise 1000'e kadar ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Akşam saatlerinde konserler, müzik etkinlikleri ve açık hava sinema gösterimleri düzenlediklerini ifade eden Tleubayev, bungalov ve kır evlerinde konaklayan misafirlere otel konforunda hizmet sunduklarını belirtti.

Ekoturizm, spor ve gastronomi bir arada

Orta Çırçık İlçe Belediyesi Basın Servisi Müdürü Abbos Ergaşev de Taşkent Denizi'nin bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Ergaşev, baraj çevresinde çok sayıda dinlenme tesisi, spor ve sağlık merkezi bulunduğunu belirterek, çeşitli spor federasyonlarının antrenman üslerinin de bölgede yer aldığını dile getirdi.

Ziyaretçilerin burada hem dinlenme hem de spor yapma imkanı bulduğunu aktaran Ergaşev, son yıllarda bölgeye yatırımların artmaya başladığını, kullanılmayan bazı tesislerin yatırımcıların desteğiyle yeniden hizmete açıldığını ve yeni turizm projelerinin hayata geçirildiğini belirtti???????.

Ergaşev, Taşkent Denizi çevresinde ekoturizm, spor turizmi ve gastronomi turizminin birlikte geliştiğine dikkati çekerken, bölgede balık yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu, ziyaretçilere yerel balık ürünleri ve geleneksel Özbek mutfağının farklı lezzetlerinin sunulduğunu sözlerine ekledi.