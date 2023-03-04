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Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm

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Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya rest çekmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın, Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirterek, "6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok" dedi.

6'lı Masa'da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraz geldi. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener belediye başkanlarına çağrı yaptı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Nihal Yalçın'dan da yorum gecikmedi.

"ERDOĞAN'LA YOLA DEVAM, MACERAYA GEREK YOK"

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mommy'nizi de alın gidin!" dedi. Yalçın bir diğer paylaşımda Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirterek "Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca yeterinde bağırmıyor diye eleştirildi. Hakaret etmiyor, küfretmiyor diye. Daha güçlü bir aday yok benim için. 6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Nihal Yalçın'ın Erdoğan'la ilgili paylaşımı kısa sürede silmesi de dikkat çekti.

Oyuncu Nihal Yalçın'dan seçim yorumu: Erdoğan'la yola devam

Oyuncu Nihal Yalçın'dan seçim yorumu: Erdoğan'la yola devam

Oyuncu Nihal Yalçın'dan seçim yorumu: Erdoğan'la yola devam

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Nihal Yalçın Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

erman genç :

Sol kesim düşünsün şimdi ülke sallandı be kadın naptın sen

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mustafa özkan:

ülkücülerinde senin oyuna ihtiyacı yok zaten

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Fatih Fatih:

Büyük rest :)

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