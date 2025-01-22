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Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

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Kartalkaya'daki 76 kişinin ölümüne neden olan otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece faciaya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 11'e yükseldi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 76 yurttaş hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Facianın ardından milli yas ilan edilirken; yangında ihmalleri olanlara yönelik soruşturma devam ediyor.

İKİ GÖZALTI DAHA

Şimdiye kadar aralarında işletme sahibinin de olduğu 9 kişinin gözaltına alındığı faciaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Gözaltıların ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

BOLU BELEDİYESİ YANGINDAN 19 GÜN ÖNCE OTELİN RESTORANINA İZİN BELGESİ VERMİŞ

Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin restoranı için yangın yeterlilik belgesi hazırladığı gün içerisinde ortaya çıktı. Belediye tarafından, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.

Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

HAZIRLANAN BELGEDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" konulu belgede, ilgili firmanın Kartalkaya mevkisinde açmak istediği 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi.

İş yerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılan belgede, iş yeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede "Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıYigithan Cobanoglu:

İyide kardesim truzim bakanligi gozetimi altinda degilmi bu isler belediye ne alaka allah akil fikir versin

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Haber YorumlarıVll. Murat:

vay be ihale yine Belediye ye kaldı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

otele yıldızları veren bakanlık?

Yorum Beğen288
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

niye turizm bakanı sorusturulmuyor turizm bakanlığı na bağlı bir yer belediye ile alakası yok

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Abi yeter bu nasıl bir karaktersizlik artık ya.Alın o zaman Turizm Bakanını da samimiyetinizi görelim hazımsız herifler.

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Haber YorumlarıBidüşün:

Cho belediyelerinin ihmallarinden bir can kaybı eksikti oda oldu, kim bu canların yitirilmesinde ihmali varsa en ağır şekilde cezalandırılsın

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme200
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Haber Yorumlarıahmet burak dogan:

Demekki belediyedeymis suç,ihmal kimde ise asicaksin,iki gün bedava tatile üç kuruş paraya bircok eksiği görmezden geliyorlar yazık

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Giden geri gelmeyecek evet, ama bu acının sorumluları kimse, parti gözetmeksizin hepsi hesabını versin inşallah..hiç kimse çıkıp burada particilik yapıp ahkâm kesmesin.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıOnur Sahin:

tabi ya vurun bakalim

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Yazıklar olsun

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Yorum Beğenme12
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