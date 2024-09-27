Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Mavi Dil Hastalığı Tespit Edildi: Telaş Gerek Yok

Osmaniye'de Mavi Dil Hastalığı Tespit Edildi: Telaş Gerek Yok
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Osmaniye'de mavi dil hastalığının görüldüğünü ancak bunun için endişeye gerek olmadığını belirtti. Hastalığın Avrupa'da yayılan yeni varyantları hakkında bilgi veren Köse, veteriner hekimlerin tedbir aldığını ifade etti.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bazı Avrupa ülkelerinde yayılan, koyun ve sığırlarda ölümle sonuçlanan mavi dil hastalığının Osmaniye'de de görüldüğünü ancak telaşa gerek olmadığını belirterek, "Avrupa'da görüldü bizde de görülüyor, diye bir korkuya da gerek yok. Bizim ülkemizde zaten görülen bir hastalıktır. Veteriner hekimler iş başındalar. Karantina, aşı ilaç, sinek temizliği gibi önlemlerle hastalığın önüne geçmek mümkünö dedi.

Koyun ve sığırlarda ölümle sonuçlanan bir hastalık olan ve kan emen sineklerle yayılan 'mavi dil'in yeni varyantları geçen hafta pek çok Avrupa ülkesinde tespit edildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de 25 Eylül'de bir vakanın tespiti üzerine kentteki canlı hayvan pazarı kapatılarak bölge karantinaya alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önlem ve tedbir amaçlı Harkaçtığı, Yusufizzettin, Şabaplı, İlbistanlı, Kösepınarı, Karakütük, Koçlu, Yoğunoluk, Değirmendere ve Tahta köylerinde ve Kadirli Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satım ve sevk işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuşturö ifadelerini kullandı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise 'mavi dil' olarak nitelendirilen ve Avrupa'da görülen BT8 serotipinin küçük ve büyükbaş hayvanları tehdit ettiğini, Türkiye'de yıllardır görülen 4 ve 9 serotiplerinin ise sadece küçükbaşları etkilediğini kaydetti. Kadirli'deki vakanın şu an laboratuvarda analiz aşamasında olduğunu aktaran Köse, "Avrupa'da görüldü bizde de görülüyor diye bir korkuya da gerek yok. Bizim ülkemizde zaten görülen bir hastalıktır. Veteriner hekimler iş başındalar. Karantina, aşı ilaç, sinek temizliği gibi önlemlerle hastalığın önüne geçmek mümkün. Telaşa gerek yokö dedi.

'İNSANLARA BULAŞMIYOR'

Mavi dil'in zoonoz bir hastalık olmadığını ve insanlara bulaşmadığını belirten Köse, "Telaşa gerek yok, derken yok da saymamak gerekiyor. Zaman zaman ciddi kayıplara, ölümlere, düşüklere neden olabilen bir hastalık olduğu için mücadelesinin yapılması gerek. Gözyaşı akıntısı, burun akıntısı, tüylerde dökülmeler, dilin mavimsi mora dönüşmesi ve şişmesiyle belirti gösteriyor. Hastalığı yok edebiliriz. Doğru olan, hastalıklar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu mavi dil olabilir, başka hastalık olabilir. Denge böyle kurulmuş durumda. Hastalıklar çıkacak, mücadelesini yapacağız, ilaç alacağız. Yapmamız gereken veteriner hekimleri mutlaka bilgilendirip, veteriner hekimlerinin 'yapalım' dediği şeylerden uzak durmamak, aşı gerekiyorsa aşı, karantina gerekiyorsa karantina, dezenfeksiyon gerekiyorsa dezenfeksiyon, işte bu hastalıkta olduğu gibi sinekle mücadele gerekiyorsa, sinekle mücadelelerin doğru dürüst yapılması, hastalığın önlenmesi için yeterlidirö diye konuştu.

Haber: Nuri PİR - Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Sağlık Güncel Çevre Adana Tarım

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });