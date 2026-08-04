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9 İl İçin Yüksek Orman Yangını Riski Uyarısı

9 İl İçin Yüksek Orman Yangını Riski Uyarısı
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Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır için yüksek yangın riski nedeniyle uyarıda bulundu. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bu illerde açık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmariti gibi atıkların doğaya bırakılmaması istendi. Kurum, orman yangınına neden olmanın ağır yaptırımları olduğunu hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır için yüksek yangın riski uyarısında bulundu. Kurum, yurttaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları yönünde bir kez daha çağrı yaptı.

Orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere  yer verildi:

"Bugün ve yarın aşağıdaki illerimizde orman yangını riski çok yüksek: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt, Diyarbakır. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle en küçük bir ihmal büyük yangınlara neden olabilir. Lütfen dikkatli olalım, gerekli tüm tedbirleri alalım.

Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Sigara izmariti başta olmak üzere yangına neden olabilecek hiçbir atığı doğaya bırakmayalım. Unutmayalım, sebebi ne olursa olsun orman yangınına neden olmak ağır yaptırımları bulunan bir suçtur. Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım."

Kaynak: ANKA
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