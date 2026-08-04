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Kapalı Kahvehanede Kahvaltı Yapan Aile, Not ve 100 TL Bıraktı

Kapalı Kahvehanede Kahvaltı Yapan Aile, Not ve 100 TL Bıraktı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kapalı bir kahvehanenin önündeki masalarda kahvaltı yapan aile, su içtikten sonra iş yeri sahibine 'Hakkını helal et' notuyla birlikte 100 TL bıraktı. Kahvehane sahibi Nuri Gür, durum karşısında duygulandığını belirtti.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sabah erken saatlerde kapalı olan kahvehanenin dışında bulunan masalarda oturarak kahvaltı yapan aile iş yerinden su içtikten sonra ayrılırken, 'Kardeşim, suyunu kullandık, masalarında kahvaltı yaptık. Hakkını helal et' yazılı not ile birlikte 100 TL bıraktı.

Sabah erken saatlerde Pamukova ilçesi Üçevler Mahallesi'nden geçen D-650 kara yolu üzerinde bulunan kapalı kahvehaneye gelen aile, iş yerinin dışında bulunan masalara oturarak kahvaltı yaptı. Kahvehanenin dışında bulunan çeşmeden de su içen aile ayrılırken iş yerinin kapısının altından üzerinde 'Kardeşim, suyunu kullandık, masalarında kahvaltı yaptık. Hakkını helal et' yazılı not ile birlikte 100 TL bıraktı.

Sabah iş yerine geldiğinde not ve para ile karşılaşan kahvehane sahibi Nuri Gür duygu dolu anlar yaşadı. Gür, "Sabah kahvehaneyi açtım ve kapının altında bulduğum not beni gerçekten duygulandırdı. Helal olsun kardeşim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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