Sıfır Araç Şoku: 2026 Model Diye Aldı, 2025 Model ve Hasarlı Çıktı

Gaziantep'te sıfır olarak bayiden satın aldığı Tofaş Fiat marka otomobili ekspertize sokan Gazi Albayrak hayatının şokunu yaşadı. Sıfır diye aldığı otomobil hasarlı çıkarken, 2026 model diye aldığı aracın 2025 model olduğunu öğrendi.

Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak, iddiaya göre sıfır araç almak isterken başına gelmeyen kalmadı. Temmuz ayında bayiden Tofaş Fiat Egea marka 2026 model aracı 1 milyon 500 bin TL'ye bayiden sıfır alan Gazi Albayrak, 1 ay sonra iş yerinin önünde duran aracının sağ arka kapısında ışığın yansımasıyla görülen dalgalanmalar olduğunu fark etmesi üzerine ekspertize gitti. Ekspertizde aracın sağ arka kapısının boyalı ve onarılmış olduğunu, işlemler yapıldığını öğrenen Albayrak, bayiye başvurdukları halde sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyerek yardımcı olmadıklarını söyledi.

2026 model aldığı aracı 2025 model çıktı

Ekspertizde işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte evrakları kontrol eden Gazi Albayrak, 2026 Temmuz ayında 2026 diye teslim aldığı aracın 2025 model olduğunu ve evraklarda düzenleme yapılıp 2026 olarak kendisine satıldığını öğrendiğinde bir şok daha yaşadı.

Olaya ilişkin avukatı aracılığı ile bayi hakkında şikayette bulunan Albayrak, Gaziantep'teki Tofaş Fiat bayisinde satılan otomobillerde bu tarz sorunların sık sık yaşandığını fakat müşterilerin dava açmak yerine sineye çektiğini ifade etti. Bayiye seslenen Albayrak, hasarlı aracı cuma gününe kadar mühlet vererek arabayı kontrol etmelerini istedi. Aksi takdirde arabayı kepçe ile ezeceğini söyledi.

"Kılcal çizik diye aldık, hasarlı olacağı aklımızın ucundan geçmedi"

Sıfır aldığı araçta başına gelen olayı anlatan Gazi Albayrak, "Temmuz ayında Gaziantep'teki bulunan Tofaş Fiat'tan bir tane Egea marka araç aldık. Tabi ki araç sıfır. Aracın kazalı olup olmadığı bizim aklımıza gelmedi. Aracımızı iki gün içerisinde teslim ettiler. Aracı görmeden aldık çünkü sıfır diye garajımızda dediler. Ben aracı görmek istedim. Biz size zaten sıfır araç teslim ediyoruz. Görmenize gerek yok dediler. Sonra aracın plakaları çıktı. Aracı teslim almaya gittiğimizde aracın kaputunun üzerinde küçük kılcal bir çizgiye denk geldim. Dedim bu araçta küçük de olsa bir hasar var. Bunun hakkında ne diyorsunuz dediğimde o zaman yetkililerle görüştüler ve bu araca 30 bin TL'lik indirim uygulayalım. Aracı size teslim edelim dediler ve bizi ikna ettiler ve biz aracımızı teslim aldık. Teslim alırken bana bir tane muvaffakatname imzalattılar. Muhaffakatnameyi okuduğumda şu yazıyordu, 'bu aracı hasarlı olarak teslim aldığımı kabul ve beyan ederim. Akabinde herhangi bir dava açmayacağımı taahhüt ederim' ifadeleri yer alıyordu. Dedim ki bu böyle olmaz. Şimdi bizim aracın hasarlı diye kabul ettiğimiz kısım kaputun ön üst kısmındaki sadece kılcal küçük bir çizik. Sadece bununla sınırlandırılması istiyorum diyerek taahhütnameyi kabul etmeyeceğimi söyledim. Sonrasında muvafakatnameyi düzeltip kaputun üzerinde para büyüklüğünde kılcal bir çizik diye değiştirdiler. Sadece onlardan muaf olacağımızı söylediler. Biraz da esprili konuşarak arabada başka bir şey yok değil mi falan diye esprili konuştuk, ama aklımızın ucundan bile bu aracın hasarlı olacağı geçmedi" dedi.

"Hasarlı araç onarıldıktan sonra üstü kapatılarak bize teslim edilmiş"

İş yerinin önünde aracının hasarlı olduğunu fark ederek ekspere götürdüğünü söyleyen Albayrak, bayinin hasarı kabul etmediğini aktararak, "İş yerimin önünde duran aracımın arka kapısında dalgalı bir ışık yansıması sezdim. Sonra hemen satın aldığım yetkiliyi aradım ve arabanın arka kapısında bir işlem gibi bir durum seziyorum, arabada herhangi bir şey var mı biliyor musunuz dedim. 'Hayır dedi ne münasebet bizim aracımız dedi yani sıfır herhangi bir şey olamaz' dediler. Ben bu aracı bir ekspertize gönderip arka kapıyı kontrol ettirdim. Ekspertizden aldığımız bilgiye göre gerçekten arabanın arka kapısı hasarlı çıktı. kaza yapılmış, onarılmış. Onarıldıktan sonra da güzelce üstü kapatılarak bize teslim edilmiş. Biz bu eksper raporunu yetkililere gönderdik. Tabi ki kendileri durumu üstlenmeyerek sorun bizde değil sizde gibisinden şeyler söylemeye başladılar. Daha sonra araca bir de biz bakalım dediler. Aracı kendilerine götürdük siz içeriye girmeyin biz içeride kendimiz özel bakacağız dediler. Şoförü içeriye almadan kendileri gizli bir yere götürüp Aracı kontrol ettiler. Bize bir kaç tane resim attılar. Bu araç boyalı, hasarlı dediler. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Sıfır aldığımız araç niçin kazalı çıkıyor, bunun bir açıklaması var mı, bunu siz yaptırmışsınız dedim" ifadelerine yer verdi.

Aldığı aracına işlemlerin ardından GPS taktıran Albayrak, otomobilin gittiği yerlere dair 3 bin 600 sayfalık kayıtların olduğunu söyledi. Bayiye tekrar çağırıldığını aktaran Albayrak, kendisine yardımcı olmaları gerekirken 150 bin TL farkla yeni araç verilmesini teklif ettiklerini söyledi.

Aracı hakkında sorunların giderilmemesi halinde aracını yakacağını açıklayan Albayrak, "Bu bayide bu sorunların geçmişte de yaşandığını duyduk. Fakat müşterilerin dava açmak yerine sineye çektiklerini de duyduk. Ben bu işin kendime yapılmış bir haksızlık, bir ayıp olarak görüyorum. Bunu mahkemeye gitsek yıllarca biz bu mahkemeyle uğraşacağız. Ben bunu öyle görüyorum. Zaten aradan da bir ay süre geçtiği için bunlar kendilerine o yönden güveniyorlar. Ancak ben yapılan haksızlığı sineye çekmemek adına bayiden aldığım ayıplı malı incelemeleri ve gerekli tüm sorunların giderilmesi için cuma günü öğleden sonraya kadar müsaade ediyorum. Arabaya gelip kontrol edebilirler. Herhangi bir şeyin arızanın ya da kazanın bana ait olmadığını tespit ettiklerinden sonra cuma günü öğleden sonra ben bu arabayı kepçe ile ezeceğim. Bir kapının bana normal şartlar altında maliyeti 150 bin TL iken ben bu 1,5 milyonluk araçtan vazgeçip onlara yaptıklarını bütün Türkiye önünde göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"2026 yılında teslim aldığımız araç 2025 model çıktı"

Gittiği ekspertizde 2026 model aldığı aracının 2025 model olduğunu da öğrenen Albayrak, bir şok daha yaşadığını ifade ederek, "2026 Temmuz ayında teslim aldığımız araç 2025 model çıktı. Bu da kendilerinin yine ayıbı. Bize aracın çıkış tarihi olarak söylenilmesi gerekeni arabanın modeli 2025 ve bize 26 olarak sattılar. Yine o yönden de ayıplıdır. Tüm Türkiye'ye Tofaş Fiat marka araçları alırken eksper yaptırmadan almamalarını öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı