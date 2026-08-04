Haberler

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'ye sunulması beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi. Siyasi partilerin ortak imzasıyla ve en geniş mutabakatla Meclis Başkanlığı'na sunulması hedeflenen teklif için AK Parti'nin Yeni Parti ile de temas kurduğu bildirildi.

  • Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin adı 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' olarak belirlendi.
  • Teklifin, Meclis'teki siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor; sunulduktan sonra önce Adalet Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülecek.
  • Taslak için İYİ Parti dışındaki grupların yaklaşımı olumlu olmakla birlikte bazı partiler çekinceleri nedeniyle ortak imzaya sıcak bakmıyor; imza sağlanamazsa teklif AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulabilecek.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan çerçeve yasa teklifinin detayları netleşmeye başladı. Düzenlemenin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi.

GENİŞ SİYASİ MUTABAKAT HEDEFLENİYOR

Söz konusu kanun teklifinin, Meclis'te yer alan siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Yasa teklifine ilişkin siyasi temaslarını aralıksız sürdüren Ak Parti'nin, bu kapsamda Yeni Parti ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Parlamanto çatısı altında yürütülen bu temaslarla, düzenlemenin mümkün olan en geniş toplumsal ve siyasi uzlaşıyla hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

MECLİS TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Siyasi partiler arasındaki görüşme trafiğinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Başkanlığa teslim edilmesinin akabinde düzenleme, ilk olarak Adalet Komisyonu'nda ele alınacak; buradaki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte nihai karar için TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

METİN İMZAYA AÇILDI

Kulislere göre; taslak üzerinde geniş bir uzlaşı sağlandığı ve grubu olan partilerin çoğundan imza alınmasının hedeflendiği belirtildi.  Ak Parti Grup Başkanı Güler, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grup yöneticileriyle görüştü. İYİ Parti dışındaki grupların taslakla ilgili yaklaşımı olumlu olduğu, ancak “bazı itirazlar ve çekinceler nedeniyle kimi partilerin ortak imza atmaya sıcak bakmadıkları” da ifade edildi.  Ak Parti milletvekillerine imzaya açılan teklife bu akşama kadar imza atmaları beklenecek. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

sahillerde şehirlerde hirt görmek istemiyoruz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

hırrrrttttt ??

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıSaid Amedi:

O zaman onların bağımsız devlet olma hakkını tanıyın, o bölgeyi boşaltın, onlarda sizin bölgeleri terk etsin.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıKim kimee:

yani senden bahsediyor hakan

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıMem Mem:

Çırrt !

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

Elhamdülillah. gün selaniki alma günü 82 Selanik inşaallah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

hahaha çok güsel ironi yapıyorsun maşallah sana

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Selanik ne alaka?

yanıt0
yanıt0

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız

Ve bomba patladı! Fener'e leblebi gibi gol atan bir forvet daha
Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz

Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz
Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

Eski halinden eser yok: Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzecek karar
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

Cezaevi şartları ağır geldi! İşte pişmanlık dolu ilk sözleri

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim

Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı