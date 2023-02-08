Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı

7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük hasara neden olurken, yaşanan yıkım uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar, depremin yarattığı hasarı gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bilanço her geçen dakika daha da artıyor.

EKİPLER SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye yardım ekibi gönderilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuş durumda.

ABD'Lİ ŞİRKET UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Türkiye'de yıkıma neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde yaşanan yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞACAKLAR

Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.

Nurdağı ve Islahiye'nindepremden önceki ve sonraki hali şöyle:

Nurdağı 6 Eylül 2022

Nurdağı 7 Şubat 2023

Nurdağı 6 Eylül 2019

Nurdağı 7 Şubat 2023

İslahiye 4 Ekim 2022

İslahiye 7 Şubat 2023