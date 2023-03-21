İnşaat şirketi sahibi Zehra alacak yüzünden mi öldürüldü? Yakınlarının başka bir iddiası var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz Fahrioğlu tarafından tabancayla öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın yakınları, iddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını, kaçan şüphelinin aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

Dün saat 14.30 sıralarında, Yılmaz Fahrioğlu (45) Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a (40) ait inşaat şirketine geldi. İddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDEN VURULDU

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı.

ZORLA PARA ALMAYA ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİLER

Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz Fahrioğlu'nun aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü. Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.