Öğrencilerin talebini kabul eden Mansur Yavaş, gençlere takılınca kahkaha tufanı koptu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Araplar'daki sosyal konutlarda misafir edilen üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Öğrencilerin "Senden Daha Güzel" adlı şarkı sürpriziyle karşılaşan Yavaş, gençlerle sohbet ederek onların taleplerini de dinledi.

OTOBÜS SEFERİ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Öğrenci yurtlarına giden otobüs seferinin daha geç yapılması talebini hemen kabul eden Yavaş, "Şimdi geçen haftadan beri 24 saat ara verdiğimiz 24 saat ulaşım başladı Ankara'da. Tabii gece geç saatlerde sefer sayımız biraz daha az ama sizin istediğiniz saate bugün yarın ilan ederim, olur mu?" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sevinen gençler alkış tufanı kopardı.

"KARNENİZİ KONTROL EDECEĞİM"

Gençlere takılmadan da edemeyen Mansur Yavaş, "Bir dakika, hani ders çalışacaktınız. Kimse yurda girmek istemiyor, herkes gezmek istiyor" dedi. Bu ifadeler herkesi güldürürken Yavaş, "Ben bilmem sene sonu karnenizi kontrol edeceğim" dedi.

Yavaş, kendisine büyük ilgi gösteren öğrencilerin isteklerini kırmayarak, hepsiyle fotoğraf çektirdi.

"YURT DIŞINA GİTMEMENİZİ SAĞLAMAK BİZİM ELİMİZDE"

Öğrencilere ekonomik yönden destek olacak projeleri hayata geçireceklerini anlatan Yavaş, çeşitli nasihatlerde de bulunarak, "Bir aile ortamında bulunmanızı istiyoruz, hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz biz de çözeceğiz. Bir an evvel okulu bitirip hayata katılmanız, Türkiye'ye güzel hizmetler yapıp yurt dışına gitmemenizi sağlamak hepimizin elinde. Mayıs ayında tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah bir bahar günü hep birlikte Çubuk Barajı'nda olacağız. Belediyemizin marketinde öğrencilere indirimli satış yapılıyor ama Başkent Kart'a ayrıca bir indirim olması lazım. Kartlarınıza ayrıca öğrenci indirimini de tanımlayacağız. Türkiye için ileride güzel bir gelecek bekliyorsak, hepimiz haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bizim yaptığımız hizmetler sizlerden aldığımız paraların karşılığı olan hizmetler" dedi.